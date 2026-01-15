Морозная пятница в Украине: где завтра будет холоднее всего и пойдет снег
Погода в Украине в течение пятницы, 16 января, ожидается морозная. В некоторых областях ночью и днем вероятен снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где в Украине завтра может идти снег
Исходя из обнародованной УкрГМЦ синоптической ситуации на следующие сутки, морозы в Украине не отступают.
"16 января в большинстве областей снова морозную без осадков погоду будет творить область высокого давления", - рассказали украинцам.
При этом на востоке и юго-востоке страны "будет ощущаться влияние несколько более теплого влажного воздуха с Черного моря".
Следовательно, именно там вероятны осадки:
- ночью - умеренный снег;
- днем - небольшой снег.
Ветер завтра будет преобладать северо-восточный (только на западе страны - юго-восточный), со скоростью 7-12 м/с.
В каких областях будет холоднее всего
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода завтра в большинстве областей будет облачной, с прояснениями. Без осадков (кроме востока и юго-востока).
На дорогах - местами гололедица.
Самая низкая температура воздуха ночью ожидается в северных и Винницкой областях - местами до 20-23 градусов мороза.
Между тем в среднем по Украине в ночные часы прогнозируют 13-18 градусов ниже нуля.
Относительно теплее будет на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны, где температура ночью может опуститься до 8-13 градусов мороза.
Наименьший мороз прогнозируют при этом на Закарпатье - от 1 до 6 градусов ниже нуля.
Температура воздуха днем 16 января ожидается такая:
- в северных и Винницкой областях - от 9 до 14 градусов мороза
- на Прикарпатье, юге и юго-востоке - от 4 до 9 градусов мороза;
- на Закарпатье - около 0 градусов по Цельсию.
Синоптическая ситуация и прогноз погоды в Украине на 16 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области, согласно прогнозу УкрГМЦ, погода ожидается также облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - около 15-17 градусов ниже нуля;
- по области - около 15-20 градусов мороза, местами до -23 градусов.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 11-13 градусов мороза.
- по области - 9-14 градусов мороза.
Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Рукавицы или перчатки: что лучше спасает руки в мороз
Учитывая синоптическую ситуацию, дерматолог сети медицинских центров "Лікую" Наталья Дениско рассказала в комментарии для РБК-Украина, что лучше для рук зимой - рукавицы или перчатки.
Так, "с дерматологической точки зрения", по ее словам, рукавицы (где все пальчики - вместе) "являются лучшим выбором".
"Поскольку в них качественнее удерживается тепло и соответственно уменьшается риск переохлаждения и обморожения", - объяснила эксперт.
Между тем перчатки (с отдельными пальцами) более уместны, по ее мнению:
- либо в относительно теплую зиму;
- либо для недолгого пребывания на улице.
Напомним, ранее начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.
Читайте также, кто несет ответственность за неубранный снег и лед на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, возле частных участков или зданий, и как правильно действовать в случае травмирования из-за ненадлежащего содержания той или иной локации зимой.