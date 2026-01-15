ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Морозная пятница в Украине: где завтра будет холоднее всего и пойдет снег

Четверг 15 января 2026 16:22
UA EN RU
Морозная пятница в Украине: где завтра будет холоднее всего и пойдет снег Морозы в Украине не отступают (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в течение пятницы, 16 января, ожидается морозная. В некоторых областях ночью и днем вероятен снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине завтра может идти снег

Исходя из обнародованной УкрГМЦ синоптической ситуации на следующие сутки, морозы в Украине не отступают.

"16 января в большинстве областей снова морозную без осадков погоду будет творить область высокого давления", - рассказали украинцам.

При этом на востоке и юго-востоке страны "будет ощущаться влияние несколько более теплого влажного воздуха с Черного моря".

Следовательно, именно там вероятны осадки:

  • ночью - умеренный снег;
  • днем - небольшой снег.

Ветер завтра будет преобладать северо-восточный (только на западе страны - юго-восточный), со скоростью 7-12 м/с.

В каких областях будет холоднее всего

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода завтра в большинстве областей будет облачной, с прояснениями. Без осадков (кроме востока и юго-востока).

На дорогах - местами гололедица.

Самая низкая температура воздуха ночью ожидается в северных и Винницкой областях - местами до 20-23 градусов мороза.

Между тем в среднем по Украине в ночные часы прогнозируют 13-18 градусов ниже нуля.

Относительно теплее будет на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны, где температура ночью может опуститься до 8-13 градусов мороза.

Наименьший мороз прогнозируют при этом на Закарпатье - от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Температура воздуха днем 16 января ожидается такая:

  • в северных и Винницкой областях - от 9 до 14 градусов мороза
  • на Прикарпатье, юге и юго-востоке - от 4 до 9 градусов мороза;
  • на Закарпатье - около 0 градусов по Цельсию.

Морозная пятница в Украине: где завтра будет холоднее всего и пойдет снегСиноптическая ситуация и прогноз погоды в Украине на 16 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области, согласно прогнозу УкрГМЦ, погода ожидается также облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 15-17 градусов ниже нуля;
  • по области - около 15-20 градусов мороза, местами до -23 градусов.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 11-13 градусов мороза.
  • по области - 9-14 градусов мороза.

Морозная пятница в Украине: где завтра будет холоднее всего и пойдет снегПрогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Рукавицы или перчатки: что лучше спасает руки в мороз

Учитывая синоптическую ситуацию, дерматолог сети медицинских центров "Лікую" Наталья Дениско рассказала в комментарии для РБК-Украина, что лучше для рук зимой - рукавицы или перчатки.

Так, "с дерматологической точки зрения", по ее словам, рукавицы (где все пальчики - вместе) "являются лучшим выбором".

"Поскольку в них качественнее удерживается тепло и соответственно уменьшается риск переохлаждения и обморожения", - объяснила эксперт.

Между тем перчатки (с отдельными пальцами) более уместны, по ее мнению:

  • либо в относительно теплую зиму;
  • либо для недолгого пребывания на улице.

Напомним, ранее начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Читайте также, кто несет ответственность за неубранный снег и лед на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, возле частных участков или зданий, и как правильно действовать в случае травмирования из-за ненадлежащего содержания той или иной локации зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день Метеоролог
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП