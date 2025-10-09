ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Киевская городская электричка ограничивает маршруты из-за ремонта: какие поезда не будут курсировать

Киев, Четверг 09 октября 2025 15:50
Киевская городская электричка ограничивает маршруты из-за ремонта: какие поезда не будут курсировать График киевской городской электрички изменится (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копытко

10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна. Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.

Какие рейсы не будут работать 10-11 октября

Вечером двух дней не будут курсировать такие поезда:

  • А20 - Святошин → Почайна: 19:39 и 20:02;
  • А22 - Святошин → Почайна: 20:39 и 21:02;
  • Б25 - Почайна → Святошин: 20:57 и 21:20;
  • Б25 - Почайна → Святошин: 21:57 и 22:20.

После завершения ремонтных работ поезда снова будут курсировать по обычному расписанию. Пассажирам советуют планировать вечерние поездки с учетом временных изменений.

Киевская городская электричка ограничивает маршруты из-за ремонта: какие поезда не будут курсироватьИзменения в графике движения городской электрички (скриншот)

Остановка движения с 6 по 22 октября

С 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено. Для некоторых рейсов эти станции станут конечными.

В часы пик поезда будут курсировать на полукольце Святошин - Вокзальная - Дарница - Святошин каждые 30 минут.

Ежечасные рейсы в/из Почайной и Радужного будут работать с некоторыми изменениями:

  • А12, А13, А23, А24, А25: со станции Радужный до Святошин (без заезда на Почайну)
  • Б02 и Б13: со Святошина до Радужного.

Отправление со станции Радужный будет на 4 минуты раньше обычного времени.

Рейсы на участках Святошин - Почайна и Почайна - Святошин:

  • Святошин → Почайна: А02 (05:39 - 06:02), А14 (14:39 - 15:02), А15 (14:39 - 15:02);
  • Почайна → Святошин: Б13 (11:57 - 12:20), Б25 (21:57 - 22:20).

Отменяются получасовые рейсы на участке Святошин - Почайна - Дарница:

  • Утренние и дневные: Б03, А05, Б05, А07, Б07, А09, Б09

  • Вечерние: А17, Б17, А19, Б19, А21, Б21

Компания приносит извинения за временные неудобства и обещает вернуть движение по полному кольцу и привычному графику после завершения работ.

Читайте также о том, что с 11 по 20 сентября временно вводили определенные ограничения в движении Киевской кольцевой электрички из-за ремонтных работ.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 9 и 10 октября частично ограничат движение транспорта на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе. Ограничения будут действовать по 10 часов в течение двух дней.

