Киевская городская электричка ограничивает маршруты из-за ремонта: какие поезда не будут курсировать

10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна. Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram .

Компания приносит извинения за временные неудобства и обещает вернуть движение по полному кольцу и привычному графику после завершения работ.

Отправление со станции Радужный будет на 4 минуты раньше обычного времени.

Ежечасные рейсы в/из Почайной и Радужного будут работать с некоторыми изменениями:

В часы пик поезда будут курсировать на полукольце Святошин - Вокзальная - Дарница - Святошин каждые 30 минут.

С 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено. Для некоторых рейсов эти станции станут конечными.

После завершения ремонтных работ поезда снова будут курсировать по обычному расписанию. Пассажирам советуют планировать вечерние поездки с учетом временных изменений.

Вечером двух дней не будут курсировать такие поезда:

