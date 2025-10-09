Киевская городская электричка ограничивает маршруты из-за ремонта: какие поезда не будут курсировать
10 и 11 октября из-за ремонтных работ часть поездов Kyiv City Express не будет курсировать между станциями Святошин и Почайна. Кроме того, с 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено из-за ремонта моста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.
Какие рейсы не будут работать 10-11 октября
Вечером двух дней не будут курсировать такие поезда:
- А20 - Святошин → Почайна: 19:39 и 20:02;
- А22 - Святошин → Почайна: 20:39 и 21:02;
- Б25 - Почайна → Святошин: 20:57 и 21:20;
- Б25 - Почайна → Святошин: 21:57 и 22:20.
После завершения ремонтных работ поезда снова будут курсировать по обычному расписанию. Пассажирам советуют планировать вечерние поездки с учетом временных изменений.
Изменения в графике движения городской электрички (скриншот)
Остановка движения с 6 по 22 октября
С 6 по 22 октября на участке Почайна - Радужный движение поездов временно приостановлено. Для некоторых рейсов эти станции станут конечными.
В часы пик поезда будут курсировать на полукольце Святошин - Вокзальная - Дарница - Святошин каждые 30 минут.
Ежечасные рейсы в/из Почайной и Радужного будут работать с некоторыми изменениями:
- А12, А13, А23, А24, А25: со станции Радужный до Святошин (без заезда на Почайну)
- Б02 и Б13: со Святошина до Радужного.
Отправление со станции Радужный будет на 4 минуты раньше обычного времени.
Рейсы на участках Святошин - Почайна и Почайна - Святошин:
- Святошин → Почайна: А02 (05:39 - 06:02), А14 (14:39 - 15:02), А15 (14:39 - 15:02);
- Почайна → Святошин: Б13 (11:57 - 12:20), Б25 (21:57 - 22:20).
Отменяются получасовые рейсы на участке Святошин - Почайна - Дарница:
-
Утренние и дневные: Б03, А05, Б05, А07, Б07, А09, Б09
-
Вечерние: А17, Б17, А19, Б19, А21, Б21
Компания приносит извинения за временные неудобства и обещает вернуть движение по полному кольцу и привычному графику после завершения работ.
Изменения в графике движения городской электрички (скриншот)
