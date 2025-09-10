Киевлян предупредили об изменениях в движении кольцевой электрички: какие рейсы отменят и когда
С 11 сентября временно вводят определенные ограничения в движении Киевской кольцевой электрички из-за ремонтных работ. Пассажиров просят учесть изменения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.
11 сентября - изменения в вечерних рейсах
На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменят рейсы:
- Б22 (19:31 - 20:20);
- Б23 (20:31 - 21:20);
- Б24 (21:31 - 22:20);
- Б25 (22:31 - 23:20).
На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяются рейсы:
- А23 (19:39 - 20:28);
- А24 (20:39 - 21:28);
- А25 (21:39 - 22:28).
"Вышеупомянутые рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - объясняют в Kyiv City Express.
12 сентября - изменения в утренних и вечерних рейсах
На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменяют рейсы:
- Б01 (5:31 - 6:20);
- Б23 (20:31 - 21:20);
- Б24 (21:31 - 22:20);
- Б25 (22:31 - 23:20).
На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейсы:
- А02 (5:39 - 6:28);
- А23 (19:39 - 20:28);
- А24 (20:39 - 21:28);
- А25 (21:39 - 22:28).
"Вышеупомянутые вечерние рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - добавляют в компании.
13 и 15 сентября - отмена некоторых рейсов
На участке Дарница - Почайна -Святошин временно отменяют рейс:
- Б01 (5:31 - 6:20)
На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейс:
- А02 (6:37 - 7:29)
Зато рейс А02 будет курсировать на участке Дарница - Вокзальная - Святошин.
20 сентября - временная отмена движения электрички
С 10:00 до 16:00 временно не будут курсировать поезда Kyiv City Express.
"Просим учесть эти изменения при путешествиях по столице. Приносим извинения за временные неудобства, но ремонтные работы - это залог безопасности и надежности движения", - говорят в Kyiv City Express.
Временные изменения в движении киевской электрички (скриншот)
Ранее мы писали, что в Киеве с 8 сентября сразу на трех ключевых улицах ввели определенные ограничения для транспорта. Столичных водителей просят учесть изменения при планировании маршрута.
Читайте также о том, что в Киеве перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.