Киевлян предупредили об изменениях в движении кольцевой электрички: какие рейсы отменят и когда

11 сентября - изменения в вечерних рейсах

На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменят рейсы:

Б22 (19:31 - 20:20);

Б23 (20:31 - 21:20);

Б24 (21:31 - 22:20);

Б25 (22:31 - 23:20).

На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяются рейсы:

А23 (19:39 - 20:28);

А24 (20:39 - 21:28);

А25 (21:39 - 22:28).

"Вышеупомянутые рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - объясняют в Kyiv City Express.

12 сентября - изменения в утренних и вечерних рейсах

На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменяют рейсы:

Б01 (5:31 - 6:20);

Б23 (20:31 - 21:20);

Б24 (21:31 - 22:20);

Б25 (22:31 - 23:20).

На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейсы:

А02 (5:39 - 6:28);

А23 (19:39 - 20:28);

А24 (20:39 - 21:28);

А25 (21:39 - 22:28).

"Вышеупомянутые вечерние рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - добавляют в компании.

13 и 15 сентября - отмена некоторых рейсов

На участке Дарница - Почайна -Святошин временно отменяют рейс:

Б01 (5:31 - 6:20)

На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейс:

А02 (6:37 - 7:29)

Зато рейс А02 будет курсировать на участке Дарница - Вокзальная - Святошин.

20 сентября - временная отмена движения электрички

С 10:00 до 16:00 временно не будут курсировать поезда Kyiv City Express.



"Просим учесть эти изменения при путешествиях по столице. Приносим извинения за временные неудобства, но ремонтные работы - это залог безопасности и надежности движения", - говорят в Kyiv City Express.

Временные изменения в движении киевской электрички (скриншот)