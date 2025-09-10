ua en ru
Киевлян предупредили об изменениях в движении кольцевой электрички: какие рейсы отменят и когда

Киев, Среда 10 сентября 2025 13:53
Киевлян предупредили об изменениях в движении кольцевой электрички: какие рейсы отменят и когда В ближайшие дни временно изменятся рейсы киевской электрички (фото иллюстративное: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копытко

С 11 сентября временно вводят определенные ограничения в движении Киевской кольцевой электрички из-за ремонтных работ. Пассажиров просят учесть изменения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.

11 сентября - изменения в вечерних рейсах

На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменят рейсы:

  • Б22 (19:31 - 20:20);
  • Б23 (20:31 - 21:20);
  • Б24 (21:31 - 22:20);
  • Б25 (22:31 - 23:20).

На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяются рейсы:

  • А23 (19:39 - 20:28);
  • А24 (20:39 - 21:28);
  • А25 (21:39 - 22:28).

"Вышеупомянутые рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - объясняют в Kyiv City Express.

12 сентября - изменения в утренних и вечерних рейсах

На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменяют рейсы:

  • Б01 (5:31 - 6:20);
  • Б23 (20:31 - 21:20);
  • Б24 (21:31 - 22:20);
  • Б25 (22:31 - 23:20).

На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейсы:

  • А02 (5:39 - 6:28);
  • А23 (19:39 - 20:28);
  • А24 (20:39 - 21:28);
  • А25 (21:39 - 22:28).

"Вышеупомянутые вечерние рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - добавляют в компании.

13 и 15 сентября - отмена некоторых рейсов

На участке Дарница - Почайна -Святошин временно отменяют рейс:

  • Б01 (5:31 - 6:20)

На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейс:

  • А02 (6:37 - 7:29)

Зато рейс А02 будет курсировать на участке Дарница - Вокзальная - Святошин.

20 сентября - временная отмена движения электрички

С 10:00 до 16:00 временно не будут курсировать поезда Kyiv City Express.

"Просим учесть эти изменения при путешествиях по столице. Приносим извинения за временные неудобства, но ремонтные работы - это залог безопасности и надежности движения", - говорят в Kyiv City Express.

Киевлян предупредили об изменениях в движении кольцевой электрички: какие рейсы отменят и когдаВременные изменения в движении киевской электрички (скриншот)

Ранее мы писали, что в Киеве с 8 сентября сразу на трех ключевых улицах ввели определенные ограничения для транспорта. Столичных водителей просят учесть изменения при планировании маршрута.

Читайте также о том, что в Киеве перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.

