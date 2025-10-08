ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве перекроют часть важной улицы: когда и где ограничат движение

Киев, Среда 08 октября 2025 12:57
UA EN RU
В Киеве перекроют часть важной улицы: когда и где ограничат движение Ограничения будут действовать 9 и 10 октября (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве 9 и 10 октября частично ограничат движение транспорта на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе. Ограничения будут действовать по 10 часов в течение двух дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Когда и где будут действовать ограничения

Движение будет ограничено с 8:00 до 18:00 на улице Юлии Здановской на участке от дома №41 до №47. На этой части будут работать дорожники КП ДЭУ Голосеевского района, которые будут выполнять текущий ремонт покрытия.

Добавим, что улица Юлии Здановской расположена в Голосеевском районе столицы и соединяет несколько жилых кварталов. После завершения ремонта движение обещают полностью восстановить.

Какие работы проводят

Во время ремонта дорожники обновят асфальтовое покрытие для улучшения состояния дороги и безопасности движения. Работы планируют выполнить в течение двух дней, если позволят погодные условия.

Водителей просят учитывать изменения на своем маршруте

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Схема обмеження руху на перетині вулиць Юлії Здановської та Васильківської у Голосіївському районі. На карті червоним кольором позначено ділянку дороги, де проводитимуть ремонтні роботи. Посередині - знак дорожніх робіт. У верхньому лівому куті - позначка «вул. Юлії Здановської», унизу праворуч - «вул. Васильківська». У нижньому лівому куті - логотип «Київавтодор». Карта оформлена з жовто-чорною попереджувальною рамкою.Ограничения будут действовать 9 и 10 октября (скриншот)

Читайте также о том, что 6 октября в Киеве перекрывали движение на участках дорог в центре Киева в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Ранее мы писали о том, в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта на минуту для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей от российской агрессии. Ограничение действует от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и в случае воздушной тревоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы