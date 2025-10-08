В Киеве перекроют часть важной улицы: когда и где ограничат движение

В Киеве 9 и 10 октября частично ограничат движение транспорта на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе. Ограничения будут действовать по 10 часов в течение двух дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Когда и где будут действовать ограничения

Движение будет ограничено с 8:00 до 18:00 на улице Юлии Здановской на участке от дома №41 до №47. На этой части будут работать дорожники КП ДЭУ Голосеевского района, которые будут выполнять текущий ремонт покрытия.

Добавим, что улица Юлии Здановской расположена в Голосеевском районе столицы и соединяет несколько жилых кварталов. После завершения ремонта движение обещают полностью восстановить.

Какие работы проводят

Во время ремонта дорожники обновят асфальтовое покрытие для улучшения состояния дороги и безопасности движения. Работы планируют выполнить в течение двух дней, если позволят погодные условия.

Водителей просят учитывать изменения на своем маршруте

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ограничения будут действовать 9 и 10 октября (скриншот)