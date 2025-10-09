Київська міська електричка обмежує маршрути через ремонт: які поїзди не курсуватимуть

10 та 11 жовтня через ремонтні роботи частина поїздів Kyiv City Express не курсуватиме між станціями Святошин та Почайна. Крім того, з 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено через ремонт мосту.

Компанія перепрошує за тимчасові незручності і обіцяє повернути рух за повним кільцем та звичним графіком після завершення робіт.

Відправлення зі станції Райдужний буде на 4 хвилини раніше звичайного часу.

У години пік поїзди курсуватимуть на півкільці Святошин - Вокзальна - Дарниця - Святошин кожні 30 хвилин.

З 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено. Для деяких рейсів ці станції стануть кінцевими.

Після завершення ремонтних робіт поїзди знову курсуватимуть за звичним розкладом. Пасажирам радять планувати вечірні поїздки з урахуванням тимчасових змін.

Увечері двох днів не курсуватимуть такі поїзди:

