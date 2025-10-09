ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Київська міська електричка обмежує маршрути через ремонт: які поїзди не курсуватимуть

Київ, Четвер 09 жовтня 2025 15:50
Київська міська електричка обмежує маршрути через ремонт: які поїзди не курсуватимуть Графік київської міської електрички зміниться (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

10 та 11 жовтня через ремонтні роботи частина поїздів Kyiv City Express не курсуватиме між станціями Святошин та Почайна. Крім того, з 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено через ремонт мосту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Kyiv City Express у Telegram.

Які рейси не працюватимуть 10-11 жовтня

Увечері двох днів не курсуватимуть такі поїзди:

  • А20 - Святошин → Почайна: 19:39 та 20:02;
  • А22 - Святошин → Почайна: 20:39 та 21:02;
  • Б25 - Почайна → Святошин: 20:57 та 21:20;
  • Б25 - Почайна → Святошин: 21:57 та 22:20.

Після завершення ремонтних робіт поїзди знову курсуватимуть за звичним розкладом. Пасажирам радять планувати вечірні поїздки з урахуванням тимчасових змін.

Київська міська електричка обмежує маршрути через ремонт: які поїзди не курсуватимутьЗміни у графіку руху міської електрички (скриншот)

Зупинка руху з 6 по 22 жовтня

З 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено. Для деяких рейсів ці станції стануть кінцевими.

У години пік поїзди курсуватимуть на півкільці Святошин - Вокзальна - Дарниця - Святошин кожні 30 хвилин.

Щогодинні рейси до/з Почайної та Райдужного працюватимуть з деякими змінами:

  • А12, А13, А23, А24, А25: зі станції Райдужний до Святошин (без заїзду на Почайну)
  • Б02 та Б13: зі Святошина до Райдужного.

Відправлення зі станції Райдужний буде на 4 хвилини раніше звичайного часу.

Рейси на ділянках Святошин - Почайна та Почайна - Святошин:

  • Святошин → Почайна: А02 (05:39 – 06:02), А14 (14:39 – 15:02), А15 (14:39 – 15:02);
  • Почайна → Святошин: Б13 (11:57 – 12:20), Б25 (21:57 – 22:20).

Скасовуються щопівгодинні рейси на ділянці Святошин - Почайна - Дарниця:

  • Ранкові та денні: Б03, А05, Б05, А07, Б07, А09, Б09

  • Вечірні: А17, Б17, А19, Б19, А21, Б21

Компанія перепрошує за тимчасові незручності і обіцяє повернути рух за повним кільцем та звичним графіком після завершення робіт.

Читайте також про те, що з 11 по 20 вересня тимчасово вводили певні обмеження в русі Київської кільцевої електрички через ремонтні роботи.

Раніше ми писали про те, що у Києві 9 та 10 жовтня частково обмежать рух транспорту на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі. Обмеження діятимуть по 10 годин протягом двох днів.

