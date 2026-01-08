ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

На Киевщине аварийные отключения света из-за непогоды: что происходит в области

Киевская область, Четверг 08 января 2026 18:13
На Киевщине аварийные отключения света из-за непогоды: что происходит в области Фото: больше всего отключений зафиксировано в четырех районах Киевской области (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей на Киевщине остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

Больше всего абонентов обесточены в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

"Причина аварий - сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода", - говорится в заявлении.

В ДТЭК отметили, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет.

Граждан также призвали не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров.

Усиленный режим работы из-за непогоды

Напомним, энергетики в Киеве и Киевской области перешли на усиленный режим работы, поскольку прогнозируется резкое похолодание.

В частности, ожидаются порывы ветра и существенное похолодание до около 10 градусов мороза. Энергетики отметили, что такая погода может держаться в течение недели.

В среду, 7 января, премьер Украины Юлия Свириденко рассказала, что из-за такого похолодания и возможности налипания снега есть вероятность отключения света вне графиков. Она отметила, что Кабмин утвердил ряд решений на фоне приближающегося похолодания.

Отметим, по словам секретаря Министерства энергетики Украины Сергея Суярко, ситуация в энергосистеме Украины является сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Между тем председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко пояснил, что похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.

ДТЭК Вячеслав Негода Киевская область Электроэнергия
