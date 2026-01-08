ua en ru
Энергетики в Киеве и области переходят на усиленный режим работы из-за похолодания

Киев, Четверг 08 января 2026 17:28
UA EN RU
Энергетики в Киеве и области переходят на усиленный режим работы из-за похолодания Иллюстративное фото: энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и Киевской области энергетики переходят на усиленный режим работы, поскольку прогнозируется резкое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Киев и Киевская область: переходим в усиленный режим работы из-за непогоды Ожидаются порывы ветра и существенное похолодание около 10 градусов мороза. Такая погода может держаться неделю", - сказано в сообщении компании.

Аварийные бригады ДТЭК работают круглосуточно, чтобы вовремя ликвидировать возможные аварии.

При этом жителей Киева и Киевской области призвали пользоваться электроэнергией экономно, чтобы не перегружать сеть.

Предупреждение об отключениях света

Напомним, в Украине завтра, 9 января, ожидается резкое похолодание. Температура может опуститься до 10 градусов мороза.

При этом, по данным синоптиков, в последующие дни ситуация станет хуже - возможно до -19 градусов.

Вчера, 7 января, премьер Украины Юлия Свириденко рассказала, что из-за такого похолодания и возможности налипания снега есть вероятность отключения света вне графиков.

Она отметила, что Кабмин утвердил ряд решений на фоне приближающегося похолодания.

Стоит заметить, что основная причина отключений света в Украине - это постоянные удары российских оккупантов по украинской энергетической инфраструктуре. В результате атак были повреждены ряд ТЭС и ГЭС, которые производят электроэнергию.

В частности, вчера, 7 января, после атаки российских оккупантов в Запорожской и Днепропетровской областях наблюдались значительные проблемы с электроснабжением.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня в городе после российского удара. В частности, были обесточены котельные, теплоснабжение приостановилось.

