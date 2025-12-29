Киев без света по графикам, но не везде: ДТЭК рассказали об отключениях на 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, в Киеве продолжатся почасовые отключения света. Однако для правого берега будут действовать графики, а на левом продолжат действовать экстренные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании рассказали, что сегодня свет на правом берегу столицы будут отключать по такому принципу.

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;

1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;

2.1 очередь - света не будет с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:30;

2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:30;

3.1 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 01:00 до 08:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;

5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;

6.1 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;

6.2 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 22:00.

В то же время в ДТЭК добавили, что на левом берегу Киева продолжают действовать экстренные отключения.

Такой в компании отметили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.