Київ без світла за графіками, але не всюди: ДТЕК розповіли про відключення на 29 грудня

Понеділок 29 грудня 2025 02:51
Київ без світла за графіками, але не всюди: ДТЕК розповіли про відключення на 29 грудня Фото: на правому березі Києва світла може не бути до трьох разів на добу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 29 грудня, у Києві продовжаться погодинні відключення світла. Однак для правого берега діятимуть графіки, а на лівому продовжать діяти екстрені відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії розповіли, що сьогодні світло на правому березі столиці відключатимуть за таким принципом.

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 22:00.

Водночас у ДТЕК додали, що на лівому березі Киева продовжують діяти екстрені відключення.

Такой у компанії зазначили, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Обстріл Києва

Нагадаємо, вночі та вранці 27 грудня армія РФ здійснила черговий комбінований удар по Україні. Ворог застосовував для атак дрони та ракети різного типу.

Основною метою РФ став Київ і Київська область. Зокрема, в столиці в результаті обстрілу наслідки були зафіксовані відразу в семи районах.

Крім того, в Києві виникли перебої з теплом і водою, а також були введені екстрені відключення світла.

На даний момент, як вже було сказано вище, екстрені відключення тривають на лівому березі.

Також ми писали, що вчора, 28 грудня, на лівому березі через проблеми з енергетикою тимчасово змінили рух електротранспорту.

