Киев сковали пробки на фоне снегопада: где худшая ситуация

В Киеве сегодня утром, 5 февраля, наблюдаются большие пробки и аварии, которые существенно затрудняют движение транспорта на фоне снегопада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.

На основных магистралях наблюдаются значительные осложнения трафика. Особенно ухудшилась ситуация на спусках и подъемах. В частности, возникли пробки на въезде в Киев со стороны Житомира, улице Вадима Гетьмана, проспекте Воздушных Сил, Набережной и тому подобное.

Также существенно затруднен проезд через проспект Георгия Нарбута - водители теряют в пробках до 46 минут.

Тяжелое движение и на Дарницком мосту, где задержка составляет около 41 минуты, а также на проспекте Романа Шухевича - до 38 минут.

Чаще всего причинами пробок становятся либо незначительные аварии, либо крупногабаритные грузовики, которые не могут преодолеть подъемы.

По данным синоптиков, снежная погода в столице продержится еще несколько дней. Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять авто на проезжей части, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

Что говорят в КГГА

По данным КГГА, 258 единиц спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города. Прежде всего они очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.