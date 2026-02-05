ua en ru
Киев сковали пробки на фоне снегопада: где худшая ситуация

Четверг 05 февраля 2026 09:41
Киев сковали пробки на фоне снегопада: где худшая ситуация
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня утром, 5 февраля, наблюдаются большие пробки и аварии, которые существенно затрудняют движение транспорта на фоне снегопада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.

Читайте также: "Это катастрофа, но наша реальность": самая сложная зима для Киева в цифрах и фактах

На основных магистралях наблюдаются значительные осложнения трафика. Особенно ухудшилась ситуация на спусках и подъемах. В частности, возникли пробки на въезде в Киев со стороны Житомира, улице Вадима Гетьмана, проспекте Воздушных Сил, Набережной и тому подобное.

Также существенно затруднен проезд через проспект Георгия Нарбута - водители теряют в пробках до 46 минут.

Тяжелое движение и на Дарницком мосту, где задержка составляет около 41 минуты, а также на проспекте Романа Шухевича - до 38 минут.

Киев сковали пробки на фоне снегопада: где худшая ситуация

Чаще всего причинами пробок становятся либо незначительные аварии, либо крупногабаритные грузовики, которые не могут преодолеть подъемы.

По данным синоптиков, снежная погода в столице продержится еще несколько дней. Автомобилистам советуют соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять авто на проезжей части, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

Что говорят в КГГА

По данным КГГА, 258 единиц спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города. Прежде всего они очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.

Непогода в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие. Климатологи зафиксировали не только аномальный мороз, но и большую продолжительность опасных атмосферных явлений.

Холоднее всего в течение второго месяца зимы в Киеве было 18 января. Тогда минимальная температура воздуха снизилась под утро до -16,5 градусов по Цельсию.

Также ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

