Київ скували затори на тлі снігопаду: де найгірша ситуація
У Києві сьогодні зранку, 5 лютого, спостерігаються великі затори та аварії, які суттєво ускладнюють рух транспорту на тлі снігопаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів.
На основних магістралях спостерігаються значні ускладнення трафіку. Особливо погіршилась ситуація на спусках та підйомах. Зокрема, виникли затори на в'їзді у Київ з боку Житомира, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Повітряних Сил, Набережній тощо.
Також суттєво ускладнений проїзд через проспект Георгія Нарбута - водії втрачають у заторах до 46 хвилин.
Важкий рух і на Дарницькому мосту, де затримка становить близько 41 хвилини, а також на проспекті Романа Шухевича - до 38 хвилин.
Найчастіше причинами заторів стають або незначні аварії, або великогабаритні вантажівки, які не можуть подолати підйоми.
За даними синоптиків, снігова погода у столиці протримається ще кілька днів. Автомобілістам радять дотримуватись правил дорожнього руху та за можливості не залишати авто на проїжджій частині, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
Що кажуть у КМДА
За даними КМДА, 258 одиниць спецтехніки "Київавтодору" з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед вони очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.
"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - додали у КМДА.
Негода в Києві
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття. Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.
Найхолодніше впродовж другого місяця зими у Києві було 18 січня. Тоді мінімальна температура повітря знизилась під ранок до -16,5 градусів за Цельсієм.
Також раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.