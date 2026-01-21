Жесткие графики и аварийные отключения: как сегодня выключают свет по всей стране

В ряде областей Украины в среду, 21 января, снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

Отмечается, что причиной стали последствия массированного российского обстрела ракетами и беспилотниками.

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. График отключения света в Киеве 21 января будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.

Киевская область

После последнего обстрела в области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Полтавская область

В 07:37 в области ввели графики аварийных отключений для 5 очередей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго" в связи с заниженным уровнем напряжения, пояснили в Полтаваоблэнерго.

Днепропетровская область

ДТЭК обнародовала графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 21 января.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Сумская область

Сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Черниговская область

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Харьковская область

1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

Черкасская область

21 января по команде НЭК "Укрэнерго" продолжит действовать график почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:30 - 22:00

1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00

2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:30

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 23:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:30 - 24:00

4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:30

6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 21:30

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Кировоградская область

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Житомирская область

Сегодня НЭК "Укрэнерго" изменил применение количества очередей:

с 00:00 до 18:00 - 4,5 очереди

с 18:00 до 20:00 - 4,0 очереди

с 20:00 до 22:00 - 3,5 очереди

с 22:00 до 24:00 - 3,0 очереди

Актуальную информацию можно узнать здесь.

Николаевская область

1.1 - 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;

1.2 - 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;

2.1 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00;

2.2 - 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30;

3.1 - 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;

3.2 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00;

4.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;

4.2 - 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;

5.1 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;

5.2 - 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;

6.1 - 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;

6.2 - 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Львовская область

Сегодня 21 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Ровенская область

В области обновили график отключения света.

подчередь 1.1 20.00-00.00

подчередь 1.2 20.00-00.00

подчерк 2.1 00.00-04.00

подчерк 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00

подчередь 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00

подчередь 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00

подчередь 4.1 14.00-18.00

подчередь 4.2 10.00-14.00

подчередь 5.1 10.00-14.00

подчередь 5.2 10.00-14.00

подчередь 6.1 14.00-18.00

подчередь 6.2 14.00-18.00