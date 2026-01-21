Жесткие графики и аварийные отключения: как сегодня выключают свет по всей стране
В ряде областей Украины в среду, 21 января, снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
"Укрэнерго"
Отмечается, что причиной стали последствия массированного российского обстрела ракетами и беспилотниками.
"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
В "Укрэнерго" отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Киев
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. График отключения света в Киеве 21 января будет действовать только при условии отмены экстренных отключений.
Киевская область
После последнего обстрела в области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются.
Одесская область
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бот в Telegram;
- личные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Полтавская область
В 07:37 в области ввели графики аварийных отключений для 5 очередей. Такую команду дало НЭК "Укрэнерго" в связи с заниженным уровнем напряжения, пояснили в Полтаваоблэнерго.
Днепропетровская область
ДТЭК обнародовала графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 21 января.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Сумская область
Сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Черниговская область
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Харьковская область
- 1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
- 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
Черкасская область
21 января по команде НЭК "Укрэнерго" продолжит действовать график почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:30 - 22:00
- 1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
- 2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:30
- 2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
- 3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
- 3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
- 4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:30 - 24:00
- 4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:30
- 6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 21:30
- 6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 24:00
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Кировоградская область
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
- на официальном сайте;
- в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
- через "Поиск отключений по адресу".
Житомирская область
Сегодня НЭК "Укрэнерго" изменил применение количества очередей:
- с 00:00 до 18:00 - 4,5 очереди
- с 18:00 до 20:00 - 4,0 очереди
- с 20:00 до 22:00 - 3,5 очереди
- с 22:00 до 24:00 - 3,0 очереди
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Николаевская область
- 1.1 - 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
- 1.2 - 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 2.1 - 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00;
- 2.2 - 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30;
- 3.1 - 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 3.2 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00;
- 4.1 - 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
- 4.2 - 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
- 5.1 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
- 5.2 - 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 6.1 - 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
- 6.2 - 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Волынская область
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Львовская область
Сегодня 21 января на Львовщине будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ивано-Франковская область
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Тернопольская область
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Закарпатская область
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Ровенская область
В области обновили график отключения света.
подчередь 1.1 20.00-00.00
подчередь 1.2 20.00-00.00
подчерк 2.1 00.00-04.00
подчерк 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00
подчередь 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00
подчередь 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00
подчередь 4.1 14.00-18.00
подчередь 4.2 10.00-14.00
подчередь 5.1 10.00-14.00
подчередь 5.2 10.00-14.00
подчередь 6.1 14.00-18.00
подчередь 6.2 14.00-18.00
Удары по энергетике Украины
Напомним, что с осени 2025 года Россия возобновила свою тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим многие города Украины сталкиваются с блэкаутами.
В частности, 9 и 13 января Киев и Киевская область подверглись двум массированным атакам российских войск по энергообъектам. Тогда тысячи домов в столице и регионе остались без отопления, в регионе ввели экстренные отключения света.
В ночь на 20 января Россия устроила новый ракетно-дроновой удар по Украине. В результате масштабной атаки тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что с октября 2025 года РФ повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины.
Для покрытия дефицита и восстановления разрушенных объектов стране срочно нужна помощь на 1 млрд долларов.