Киев получил партию гумпомощи от Дании: что в нее вошло
В четверг, 22 декабря, в Киев из Дании доставили партию гуманитарной помощи, в которую вошли мощные генераторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
По его словам, девять мощных генераторов прибыли из Оденсе - города-побратима Киева.
Фото: в Киев прибыли генераторы (t.me/vitaliy_klitschko)
Кличко отметил, что восемь генераторов специалисты установят в котельных для того, чтобы обеспечить теплоснабжением дома столицы во время отключений электроэнергии.
"Один из генераторов установят в Киевском гериатрическом пансионате, где помощь получают одинокие люди пенсионного возраста, киевляне с инвалидностью", - добавил мэр.
Напомним, ранее стало известно, что Грузия передала Украине 25 мощных генераторов в качестве гумпомощи.
Также мы писали, что Херсонская область получила от Израиля 17 генераторов.
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