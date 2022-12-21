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Израиль передал 17 генераторов для Херсонской области

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Украина, Среда 21 декабря 2022 06:26
Израиль передал 17 генераторов для Херсонской области
Автор: Антон Малиновский

Херсонская область получила 17 генераторов разной мощности в качестве помощи от Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

Отмечается, что переданы генераторы мощностью 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА.

"Передача этих генераторов дает мощный импульс для восстановления региона в целом. Такая поддержка показывает, что все объединяются, чтобы сделать жизнь людей на деоккупированных территориях нормальной и цивилизованной, в отличие от того, что они испытывали под оккупацией", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме этого, Минэнерго направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных от международных партнеров.

Напомним, что Германия предоставит Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 млн евро.

Также сообщалось, что Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

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