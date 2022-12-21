ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Грузия все же передала Украине 25 мощных генераторов

Новина українською →
Грузия, Среда 21 декабря 2022 19:13
Грузия все же передала Украине 25 мощных генераторов Фото: Грузия передала Украине 25 мощных генераторов (facebook.com Посольство Украины в Грузии)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 декабря, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов вместе с замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе принял участие в церемонии загрузки 25 мощных генераторов, которые Грузия передала Украине в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посольства Украины в Грузии в Facebook.

Грузия передала 25 мощных (от 150 до 500 кВт) генераторов электроэнергии, общей стоимостью более 1.4 миллиона лари (471,8 тысячи долларов).

Посольство сообщает о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для снабжения питьевой водой и другими жизненно важными объектами.

Напомним, временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что Грузия месяц не отвечала на просьбу Украины по передаче генераторов. В свою очередь грузинские власти заявили, что якобы "впервые слышат" о таком обращении.

Впоследствии министерство экономики Грузии все же сообщило, что в соответствии с постановлением правительства, на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, что составляет около 562 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия генератор
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление