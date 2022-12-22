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Київ отримав партію гумдопомоги від Данії: що до неї увійшло

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 16:16
Київ отримав партію гумдопомоги від Данії: що до неї увійшло Фото: Київ отримав партію гумдопомоги від Данії (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 22 грудня, до Києва з Данії доправили партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли потужні генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

За його словами, дев'ять потужних генераторів прибули з Оденсе – міста-побратима Києва.

Київ отримав партію гумдопомоги від Данії: що до неї увійшло

Фото: до Києва прибули генератори (t.me/vitaliy_klitschko)

Кличко зазначив, що вісім генераторів фахівці встановлять до котелень для того, щоб забезпечити теплопостачанням будинку столиці під час відключень електроенергії.

"Один із генераторів встановлять у Київському геріатричному пансіонаті, де допомогу отримують самотні люди пенсійного віку, кияни з інвалідністю", - додав мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузія передала Україні 25 потужних генераторів як гумдопомогу .

Також ми писали, що Херсонська область отримала від Ізраїлю 17 генераторів .

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