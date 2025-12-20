Киев может быть без света до трех раз в сутки: графики на 21 декабря
Завтра в воскресенье, 21 декабря, в Киеве продолжат действовать графики отключений света. Некоторые подчерги могут быть без света трижды за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании рассказали, что завтра свет в столице будут отключать по такому принципу:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 18:30;
- 3.2 очередь - света не будет с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 18:30;
- 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:30;
- 4.2 очередь - света не будет с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 20:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 21:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 14:30 и с 18:00 до 21:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 21:30.
Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.
Ситуация с энергетикой
Напомним, что этой осенью российские оккупанты снова начали атаковать энергетическую инфраструктуру страны и продолжают это делать по сей день.
В частности, в ночь на 19 декабря была осуществлена очередная атака. В результате ударов часть абонентов в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без света.
Кроме того, в ночь на 20 декабря враг нанес удар дронами по критической инфраструктуре в Николаевской области. Позже власти сообщили, что из-за обстрелов без света остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов.
Также мы писали, что согласно заявлению "Укрэнерго", завтра, 21 декабря, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Их действие распространится на большинство регионов страны.