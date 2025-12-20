ua en ru
Київ може бути без світла до трьох разів на добу: графіки на 21 грудня

Субота 20 грудня 2025 20:23
Київ може бути без світла до трьох разів на добу: графіки на 21 грудня Фото: графіки діятимуть для всіх підчерг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у неділю, 21 грудня, у Києві продовжать діяти графіки відключень світла. Деякі підчерги можуть бути без світла тричі за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії розповіли, що завтра світло у столиці відключатимуть за таким принципом:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 18:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 20:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 21:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:30 та з 18:00 до 21:30.

Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, що цієї осені російські окупанти знову почали атакувати енергетичну інфраструктуру країни і продовжують це робити донині.

Зокрема, в ніч на 19 грудня було здійснено чергову атаку. В результаті ударів частина абонентів в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях залишилася без світла.

Крім того, в ніч на 20 грудня ворог завдав удару дронами по критичній інфраструктурі в Миколаївській області. Пізніше влада повідомила, що через обстріли без світла залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Також ми писали, що згідно із заявою "Укренерго", завтра, 21 грудня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності. Їх дія пошириться на більшість регіонів країни.

