Киев может быть без света до 7 часов за раз: графики отключений на 15 декабря

Завтра в понедельник, 15 декабря, в Киеве снова будут действовать графики отключений света. Электроэнергии может не быть до трех раз в сутки, и до 7 часов за один раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.

В компании рассказали, что 15 декабря свет в столице будут отключать по такому принципу:

Ситуация с энергетикой

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" заявили, что 15 декабря в Украине продолжат действовать графики отключений света для бытовых потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. Однако отключения будут не во всех областях.

На днях глава Кабмина Юлия Свириденко заявила, что сейчас в Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений света. В то же время Кабмин работает над тем, чтобы сократить отсутствие электроэнергии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что такой результат планируют достичь за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры.