Киев может быть без света до 7 часов за раз: графики отключений на 15 декабря
Завтра в понедельник, 15 декабря, в Киеве снова будут действовать графики отключений света. Электроэнергии может не быть до трех раз в сутки, и до 7 часов за один раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.
В компании рассказали, что 15 декабря свет в столице будут отключать по такому принципу:
- 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 11:30 и с 16:00 до 19:00;
- 5.2 очередь - света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 20:00;
- 6.1 очередь - света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 19:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 19:00.
Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.
Ситуация с энергетикой
Напомним, сегодня в "Укрэнерго" заявили, что 15 декабря в Украине продолжат действовать графики отключений света для бытовых потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. Однако отключения будут не во всех областях.
На днях глава Кабмина Юлия Свириденко заявила, что сейчас в Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений света. В то же время Кабмин работает над тем, чтобы сократить отсутствие электроэнергии.
Ранее РБК-Украина сообщало, что такой результат планируют достичь за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры.