Київ може бути без світла до 7 годин за раз: графіки відключень на 15 грудня

Завтра у понеділок, 15 грудня, у Києві знову діятимуть графіки відключень світла. Електроенергії може не бути до трьох разів на добу, і до 7 годин за один раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

У компанії розповіли, що 15 грудня світло в столиці відключатимуть за таким принципом:

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що 15 грудня в Україні продовжать діяти графіки відключень світла для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Однак відключення будуть не у всіх областях.

Днями глава Кабміну Юлія Свириденко заявила, що зараз в Україні діють три черги графіків погодинних відключень світла. Водночас Кабмін працює над тим, щоб скоротити відсутність електроенергії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що такий результат планують досягти за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.