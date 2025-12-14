Київ може бути без світла до 7 годин за раз: графіки відключень на 15 грудня
Завтра у понеділок, 15 грудня, у Києві знову діятимуть графіки відключень світла. Електроенергії може не бути до трьох разів на добу, і до 7 годин за один раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
У компанії розповіли, що 15 грудня світло в столиці відключатимуть за таким принципом:
- 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 11:30 та з 16:00 до 19:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 19:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 19:00.
Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.
Ситуація з енергетикою
Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що 15 грудня в Україні продовжать діяти графіки відключень світла для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Однак відключення будуть не у всіх областях.
Днями глава Кабміну Юлія Свириденко заявила, що зараз в Україні діють три черги графіків погодинних відключень світла. Водночас Кабмін працює над тим, щоб скоротити відсутність електроенергії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що такий результат планують досягти за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.