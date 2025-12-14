UA UA EN RU
Київ може бути без світла до 7 годин за раз: графіки відключень на 15 грудня

Неділя 14 грудня 2025 20:53
Київ може бути без світла до 7 годин за раз: графіки відключень на 15 грудня Фото: деякі підчерги можуть бути без світла до трьох разів за день (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у понеділок, 15 грудня, у Києві знову діятимуть графіки відключень світла. Електроенергії може не бути до трьох разів на добу, і до 7 годин за один раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

У компанії розповіли, що 15 грудня світло в столиці відключатимуть за таким принципом:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 11:30 та з 16:00 до 19:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 19:00.

Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що 15 грудня в Україні продовжать діяти графіки відключень світла для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Однак відключення будуть не у всіх областях.

Днями глава Кабміну Юлія Свириденко заявила, що зараз в Україні діють три черги графіків погодинних відключень світла. Водночас Кабмін працює над тим, щоб скоротити відсутність електроенергії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що такий результат планують досягти за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.

