Эвакуация авто в Киеве резко подорожает: сколько теперь придется платить

Эвакуация авто в Киеве с 15 апреля будет стоить больше: частные перевозчики значительно повышают минимальный тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

Почему дорожает

Причина - рост цен на горючее, заявляет заместитель главы городской администрации Константин Усов. Именно поэтому частные компании, занимающиеся транспортировкой задержанных авто, пересматривают тарифы.

"Тариф на такие услуги не является государственно регулируемым, поэтому его устанавливают непосредственно компании, осуществляющие транспортировку", - отметил Усов.

Сколько будет стоить эвакуация авто в Киеве

С 15 апреля 2026 года минимальная цена эвакуации для частных операторов составит 1 680 грн. Это столько же, сколько стоит транспортировка авто весом до 2 000 кг, если эвакуацию выполняет Нацполиция.

По сравнению с прошлым годом тариф вырос значительно - в 2025 году минимальная стоимость стартовала от 1 200 грн.

Фото: в Киеве растет стоимость буксировки авто (КГГА)

Киев все равно дешевле других городов

Даже после повышения столичный тариф остается одним из самых низких в Украине среди крупных городов:

Днепр - от 2 110 до 2 410 грн;

Львов - от 1 862 до 2 638 грн.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, тариф за эвакуацию не является государственно фиксированным - его устанавливают сами перевозчики.

В то же время споры относительно законности эвакуации можно обжаловать в суде и получить компенсацию, если инспектор допустил ошибки при оформлении.