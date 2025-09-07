ua en ru
В Днепре слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов"

Днепр, Воскресенье 07 сентября 2025 00:55
В Днепре слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов" Фото: россияне атакуют дронами-камикадзе Днепр и Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Днепре слышны звуки взрывов. Город и Днепропетровская область находятся под атакой ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и Воздушные силы ВСУ.

О взрывах сообщили корреспонденты издания с места происшествия.

В 00:44 военные сообщили о движении группы дронов в Днепропетровской области курсом на северо-запад.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о движении беспилотников в направлении Днепра и Самара, Каменского и Софиевки, а также Кривого Рога.

Риск воздушных атак объявлен в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

По состоянию на 01:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Днепре слышны взрывы на фоне атаки &quot;Шахедов&quot;Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmua)

Массированная дроновая атака

Напомним, в ночь на 7 сентября российские террористы запустили по Украине около 140 ударных дронов "Шахед".

Воздушная тревога объявлена в восточных, северных, центральных и южных областях и на Волыни.

Предыдущая массированная атака на Днепр произошла в ночь на пятницу, 5 сентября.

Вражеские беспилотники вызвали пожар и разрушения на одном из местных предприятий.

