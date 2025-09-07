В Запорожье и области прогремели взрывы: в чем причина
В Запорожской области и Запорожье были слышны взрывы. Регион массированно атакуют российские дроны "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Воздушные силы ВСУ.
"Вражеский БпЛА ударного типа в направлении Шевченковского района города Запорожья", - отметил Федоров в 02:05.
Впоследствии он добавил, что в Запорожской области слышны взрывы из-за работы украинской ПВО.
Военные сообщили о движении группы дронов в Запорожской области курсом на север.
По состоянию на 02:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Обстрел Запорожья
Напомним, вечером в субботу, 6 сентября, военные агрессора обстреляли ударными дронами Запорожье.
В результате удара в городе были повреждены жилые дома и разрушен детский сад, возникли перебои в поставках электроэнергии и воды.
По последним данным, от обстрела получили ранения 15 человек.