В Запорожье и области прогремели взрывы: в чем причина

Запорожская область, Воскресенье 07 сентября 2025 02:24
Фото: Запорожская область под массированной атакой дронов (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожской области и Запорожье были слышны взрывы. Регион массированно атакуют российские дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Воздушные силы ВСУ.

"Вражеский БпЛА ударного типа в направлении Шевченковского района города Запорожья", - отметил Федоров в 02:05.

Впоследствии он добавил, что в Запорожской области слышны взрывы из-за работы украинской ПВО.

Военные сообщили о движении группы дронов в Запорожской области курсом на север.

По состоянию на 02:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Запорожье и области прогремели взрывы: в чем причина

Обстрел Запорожья

Напомним, вечером в субботу, 6 сентября, военные агрессора обстреляли ударными дронами Запорожье.

В результате удара в городе были повреждены жилые дома и разрушен детский сад, возникли перебои в поставках электроэнергии и воды.

По последним данным, от обстрела получили ранения 15 человек.

