В Киеве звучат взрывы. Работает ПВО

Фото: в Киеве работает противовоздушная оборона по вражеским дронам (Getty Images)

В Киеве слышны звуки взрывов. Противовоздушная оборона работает по российским ударным беспилотникам "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и КГВА.