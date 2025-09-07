Киев атакуют Шахеды: в городе снова прогремели мощные взрывы

Фото: в Киеве снова прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов (Getty Images)

В Киеве второй раз за ночь прогремели мощные взрывы. Столицу массированно атакуют российские ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ.