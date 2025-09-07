ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Київ атакують "Шахеди": у місті знову пролунали потужні вибухи

Київ, Неділя 07 вересня 2025 03:23
UA EN RU
Київ атакують "Шахеди": у місті знову пролунали потужні вибухи Фото: у Києві знову пролунали вибухи на тлі атаки російських дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вдруге за ніч пролунали потужні вибухи. Столицю масовано атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи було чути на правому березі столиці о 03:10 ночі.

Військові повідомляли про рух ворожих дронів у Чернігівській області в напрямку Київської області.

Також ворожі безпілотники рухалися у Київській області в південно-західному напрямку.

Близько 03:00 моніторингові канали повідомили, що частина дронів, які прямували вбік Житомирської області, розвернулися на Київ.

Оновлено 03:29

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі Києва загрілися автомобілі на парковці.

З ситуацією працюють вогнеборці.

Станом на 03:20 карта повітряних тривог України виглядала так:

Київ атакують &quot;Шахеди&quot;: у місті знову пролунали потужні вибухи

Повітряна атака РФ

В ніч на 7 вересня російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У переважній більшості областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Вперше вибухи пролунали в столиці напередодні близько 23:00.

Раніше ворог вдруге за добу атакував Запоріжжя та область. У місті було чути вибухи.

Також вибухи на тлі атаки БпЛА було чути в Дніпрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії