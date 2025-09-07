Київ атакують "Шахеди": у місті знову пролунали потужні вибухи

Фото: у Києві знову пролунали вибухи на тлі атаки російських дронів (Getty Images)

У Києві вдруге за ніч пролунали потужні вибухи. Столицю масовано атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Повітряні сили ЗСУ.