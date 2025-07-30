"Покупали" инвалидность и фейковые удостоверения: СБУ разоблачила "уклонистские схемы"
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила и заблокировала новые каналы уклонения от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В разных регионах страны задержаны пять организаторов преступных схем, которые за денежное вознаграждение помогали мужчинам избегать службы в армии.
Что известно
В Киеве задержан командир отделения одной из воинских частей. За 6-15 тысяч долларов он оформлял "отсрочки" от мобилизации - устраивал уклонистов в университет только "на бумаге" и подделывал справки об инвалидности и дипломатические удостоверения.
В схеме также фигурировали сотрудники учебного заведения.
В Днепре сотрудники военного ТЦК получали взятки за незаконное "списание" военнообязанных по фиктивным медицинским показаниям.
Среди задержанных - начальник отделения воинского учета и двое его подчиненных. Всего этой схемой воспользовались 37 человек.
В Закарпатской области подозрение получил заведующий неврологическим отделением, который как член военно-врачебной комиссии помогал оформить фейковую инвалидность.
Правовая квалификация дел
Организаторам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они подозреваются в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- Воспрепятствование законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1);
- Получение неправомерной выгоды (ст. 368);
- Несанкционированные действия с информацией в ИТ-системах (ст. 362).
Все незаконные решения военно-врачебных комиссий, принятые в рамках этих схем, уже аннулированы.
Напомним, ранее украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.
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