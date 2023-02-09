Киевляне среди первых. В каких областях больше всего жалуются на графики отключений света
В январе 2023 года киевляне подали наибольшее количество жалоб по отключению электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.
По данным ведомства, в январе 2022 года киевлянами было подано 429 обращений по отключению электроэнергии. А вот в январе 2023 года их количество возросло почти в 14 раз - 5 987 обращений.
Такой рост количества жалоб связан с началом применения графиков стабилизационных и аварийных отключений после массированных ракетных ударов РФ по энергетической системе Украины. потребителями и подобными вопросами", - объяснили в ведомстве.
Больше всего обращений заявителей рассмотрено территориальными органами Госэнергонадзора в следующих областях:
- Киевской - 2 017 обращений;
- Одесской - 487 обращений;
- Черновицкой - 460 обращений;
- Сумской - 431 обращение.
Напомним, в пятницу, 10 февраля, в Киевской области будут проводить замеры мощности потребления электроэнергии, поэтому у жителей будет светло целый день.
РБК-Украина сообщало, что с 8 февраля в каждой области будет один день отключений света для измерения потребления.
Кроме того, в Yasno объяснили, почему в темно-серой зоне свет выключают не всем киевлянам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.