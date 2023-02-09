В Киевской области завтра не будут выключать свет

Завтра, 10 февраля, в Киевской области будут производить замеры мощности потребления электроэнергии, поэтому у жителей будет свет целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"10 февраля "Укрэнерго" будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В связи с этим завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевской области", - сообщают в ДТЭК.

Так ограничения будут применяться в части:

Бучанского района.

Фастовского района.

Обуховского района.

Отмечается, что в эти районы нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме из-за значительного повреждения оборудования. В связи с этим в пиковые часы там возможны отключения света согласно графику.

РБК-Украина сообщало, что с 8 февраля в каждой области будет один день отключений света для измерения потребления.

Кроме того, в Yasno объяснили, почему в темно-серой зоне свет выключают не всем киевлянам.

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