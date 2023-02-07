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День без отключений света: когда по областям будут просматривать лимиты (график)

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 16:44
День без отключений света: когда по областям будут просматривать лимиты (график) Фото: День без отключений света: когда по областям будут просматривать лимиты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 8 февраля, в каждой из областей в один из дней в течение двух недель будут отменены ограничения на электроснабжение. Это необходимо для измерения потребления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как это будет происходить

"Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены", - пишет "Укрэнерго".

В то же время, энергетики будут делать все возможное, чтобы украинцы в других областях не испытывали дискомфорта из-за проведения измерений.

Для чего необходимы замеры

Измерение потребления необходимо для того, чтобы понять, сколько электроэнергии потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Соответствующие данные будут использоваться при корректировке объемов лимитов для каждой области, чтобы обеспечить равномерное распределение.

График проведения измерения

  • 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
  • 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
  • 10 февраля: Волынская, Киевская области;
  • 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
  • 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
  • 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
  • 16 февраля: Днепропетровская область;
  • 17 февраля: город Киев, Черновицкая область;
  • 20 февраля: Львовская, Одесская.

"Вместе с тем, отмечаем, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений должны быть перенесены до стабилизации ситуации", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз в Украине пришлось перенести так называемые "дни без отключения света" после российских обстрелов.

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