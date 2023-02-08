ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлянам объяснили, почему в темно-серой зоне не всем отключают свет

Новина українською →
Киев, Среда 08 февраля 2023 21:48
Киевлянам объяснили, почему в темно-серой зоне не всем отключают свет Фото: киевлянам объяснили, почему в темно-серой зоне не всем отключают свет (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Части Киева могут не отключать электроснабжение во время действия темно-серой зоны графика. Это связано с тем, что в столице увеличили объем потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергея Коваленко.

По его словам, иногда ограничения от "Укрэнерго" позволяют не отключать всю группу по графику.

"Если лимиты и характер потребления позволяет, коллеги из ОСР не выключают всех входящих в одну группу клиентов. А ограничиваются лишь той частью, которая нужна. Мы знаем, что одна группа рассчитана, например, где-то на 400 МВт. Если действует ограничение в 200 МВт, то, разумеется, всех отключать и не нужно", - написал он.

Однако коммунальщики все же стараются справедливо распределять наличие света между гражданами. Коваленко объяснил, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра при таких же ограничениях - 5-10 подгруппы. И наоборот.

Ранее РБК-Украина сообщало, что жители Киева смогут узнавать об отключении электроэнергии в очереди с помощью СМС-уведомлений на телефоны.

Напомним, что в прошлый раз в Украине пришлось перенести так называемые "дни без отключения света" после российских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев відключеня світла блекаут График отключения света
NEWS
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"