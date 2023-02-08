Киевлянам объяснили, почему в темно-серой зоне не всем отключают свет

Части Киева могут не отключать электроснабжение во время действия темно-серой зоны графика. Это связано с тем, что в столице увеличили объем потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергея Коваленко.

По его словам, иногда ограничения от "Укрэнерго" позволяют не отключать всю группу по графику.

"Если лимиты и характер потребления позволяет, коллеги из ОСР не выключают всех входящих в одну группу клиентов. А ограничиваются лишь той частью, которая нужна. Мы знаем, что одна группа рассчитана, например, где-то на 400 МВт. Если действует ограничение в 200 МВт, то, разумеется, всех отключать и не нужно", - написал он.

Однако коммунальщики все же стараются справедливо распределять наличие света между гражданами. Коваленко объяснил, что если сегодня были отключены 1-5 подгруппы, то завтра при таких же ограничениях - 5-10 подгруппы. И наоборот.