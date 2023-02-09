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Кияни серед перших. В яких областях найбільше скаржаться на графіки відключень світла

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 22:09
Кияни серед перших. В яких областях найбільше скаржаться на графіки відключень світла Фото: кияни найбільше скаржаться на графіки відключень світла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У січні 2023 року кияни подали найбільшу кількість скарг щодо відключення електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держенергонагляду.

За даними відомтсва, у січня 2022 року киянами було подано 429 звернень щодо відключення електроенергії. А от у січня 2023 року їх кількість зросла майже у 14 разів - 5 987 звернень.

"Таке зростання кількості скарг пов’язане з початком застосування графіків стабілізаційних та аварійних відключень після масованих ракетних ударів РФ по енергетичній системі України. Споживачі електроенергії почали звертатися до органів влади, зокрема, і до Держенергонагляду, стосовно справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної електроенергії між споживачами та подібних питань", - пояснили у відомстві.

Найбільше звернень заявників розглянуто територіальними органами Держенергонагляду у таких областях:

  • Київській - 2 017 звернень;
  • Одеській - 487 звернень;
  • Чернівецькій - 460 звернень;
  • Сумській - 431 звернення.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, у Київській області будуть проводити заміри потужності споживання електроенергії, тому у жителів буде світло цілий день.

РБК-Україна повідомляло, що з 8 лютого у кожній області буде один день буде відключень світла для вимірювання споживання.

Окрім того, у Yasno пояснили, чому в темно-сірій зоні світло вимикають не всім киянам.

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