Киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться
В результате российских обстрелов по Киеву были повреждены энергетические объекты. Однако коммунальные службы операционно работают над тем, чтобы стабилизировать столичную энергосистему.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как отметили в ДТЭК, ситуация в энергосистеме города не является критической. Однако в любой момент нагрузка может увеличиться, и ситуация с графиками может измениться.
"Энергетики работают не покладая рук, чтобы стабилизировать энергосистему. Но ситуация с графиками в Киеве может измениться из-за последствий обстрелов", - говорится в сообщении.
Фото: киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться (t.me/dtek_ru/368)
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 9 марта, ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, они атаковали Киев с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Позже Кличко рассказал, что в результате вражеских обстрелов почти половина домов столицы осталась без отопления.
Однако коммунальщикам удалось возобновить теплоснабжение жителям Киева, которое было нарушено из-за удара россиян. Отопление уже вернули в 300 домов.
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