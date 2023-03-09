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Киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться

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Киев, Четверг 09 марта 2023 16:13
Киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться Фото: киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В результате российских обстрелов по Киеву были повреждены энергетические объекты. Однако коммунальные службы операционно работают над тем, чтобы стабилизировать столичную энергосистему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отметили в ДТЭК, ситуация в энергосистеме города не является критической. Однако в любой момент нагрузка может увеличиться, и ситуация с графиками может измениться.

"Энергетики работают не покладая рук, чтобы стабилизировать энергосистему. Но ситуация с графиками в Киеве может измениться из-за последствий обстрелов", - говорится в сообщении.

Киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться

Фото: киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться (t.me/dtek_ru/368)

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 9 марта, ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, они атаковали Киев с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Позже Кличко рассказал, что в результате вражеских обстрелов почти половина домов столицы осталась без отопления.

Однако коммунальщикам удалось возобновить теплоснабжение жителям Киева, которое было нарушено из-за удара россиян. Отопление уже вернули в 300 домов.

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ДТЭК Киев блекаут График отключения света
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