Почти половина Киева без отопления из-за ракетной атаки

Ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света. Из-за этого 40% домов в Киеве сейчас без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegam.

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления", - написал он.

По его данным, водоснабжение работает в штатном режиме.

Кроме того, в пресс-службе КГГА добавили, что экстренные отключения электроэнергии на данный момент не позволяют обеспечить отоплением 40% потребителей Киева.

Также из-за отсутствия электропитания на верхних этажах высотных домов города может быть низкое давление воды в сети водоснабжения.

"Все необходимые службы работают над восстановлением стабильной работы инфраструктуры Киева", - говорится в сообщении.