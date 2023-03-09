Киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись
В результаті російського обстрілу по Києву було пошкоджено енергетичні об'єкти. Однак комунальні служби оператувно працюють над тим, щоб стабілізувати столичну енергосистему.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як зазначили у ДТЕК, наразі ситуація в енергосистемі міста не є критичною. Однак у будь-який момент навантаження може збільшитись і ситуація з графіками може змінитись.
"Енергетики працюють не покладаючи рук, щоб стабілізувати енергосистему. Але ситуація з графіками у Києві може змінитись через наслідки обстрілів", - сказано у повідомленні.
Фото: киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись (t.me/dtek_ua/368)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 9 березня, вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували Київ за допомогою гіперзвукової ракети "Кинжал".
Пізніше Кличко розповів, що внаслідок ворожого обстрілу майже половина будинків столиці залишилася без опалення.
Однак комунвальникам вдалось відновити теплопостачання жителям Києва, яке було порушено через удар росіян. Опалення вже повернули в 300 будинків.
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