ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 березня 2023 16:13
Киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись Фото: киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В результаті російського обстрілу по Києву було пошкоджено енергетичні об'єкти. Однак комунальні служби оператувно працюють над тим, щоб стабілізувати столичну енергосистему.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначили у ДТЕК, наразі ситуація в енергосистемі міста не є критичною. Однак у будь-який момент навантаження може збільшитись і ситуація з графіками може змінитись.

"Енергетики працюють не покладаючи рук, щоб стабілізувати енергосистему. Але ситуація з графіками у Києві може змінитись через наслідки обстрілів", - сказано у повідомленні.

Киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись

Фото: киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись (t.me/dtek_ua/368)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 9 березня, вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Зокрема, вони атакували Київ за допомогою гіперзвукової ракети "Кинжал".

Пізніше Кличко розповів, що внаслідок ворожого обстрілу майже половина будинків столиці залишилася без опалення.

Однак комунвальникам вдалось відновити теплопостачання жителям Києва, яке було порушено через удар росіян. Опалення вже повернули в 300 будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ блекаут Графік відключення світла
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях