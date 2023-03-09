В результаті російського обстрілу по Києву було пошкоджено енергетичні об'єкти. Однак комунальні служби оператувно працюють над тим, щоб стабілізувати столичну енергосистему.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначили у ДТЕК, наразі ситуація в енергосистемі міста не є критичною. Однак у будь-який момент навантаження може збільшитись і ситуація з графіками може змінитись.

"Енергетики працюють не покладаючи рук, щоб стабілізувати енергосистему. Але ситуація з графіками у Києві може змінитись через наслідки обстрілів", - сказано у повідомленні.

Фото: киян попередили, що ситуація з графіками відключення світла у місті може змінитись (t.me/dtek_ua/368)