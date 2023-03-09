В Киеве после ракетного удара теплоснабжение вернули в 300 домов
Жителям Киева продолжают восстанавливать теплоснабжение, которое было нарушено из-за удара россиян. Отопление уже вернули в 300 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла. В основном это здания в центре и на левом берегу столицы", - написал городской глава.
Он отметил, что восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования.
При этом Кличко добавил, что из-за обесточивания котельных столицы большую часть из них подключили к генераторам.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 9 марта, ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, они атаковали Киев при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Позже Кличко рассказал, что в результате вражеского обстрела почти половина домов столицы осталась без отопления.
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