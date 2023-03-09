В Киеве после ракетного удара теплоснабжение вернули в 300 домов

Жителям Киева продолжают восстанавливать теплоснабжение, которое было нарушено из-за удара россиян. Отопление уже вернули в 300 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла. В основном это здания в центре и на левом берегу столицы", - написал городской глава.

Он отметил, что восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования.

При этом Кличко добавил, что из-за обесточивания котельных столицы большую часть из них подключили к генераторам.