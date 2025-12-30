Как выглядит разрушенный российской армией Купянск: появились фото с высоты

"На этих кадрах - некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Нетрудно посмотреть каким был этот город, до прихода оккупанта", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что 116 ОМБр - одно из подразделений, которые достойно защищают город.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое - свою землю, своих людей и свое будущее", - отметили военные.

Бойцы на фото показали разрушенные многоэтажки после ударов по городу и интенсивных боев.