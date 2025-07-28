ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)

Понедельник 28 июля 2025 09:32
UA EN RU
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео) Фото: как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 28 июля, атаковали дронами-камикадзе Киев. Из-за вражеского обстрела в Дарницком районе столицы повреждена многоэтажка, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Вот так (российский диктатор Владимир - ред.) Путин отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол. До сих пор продолжаются воздушные атаки россиян, уже пострадала гражданская инфраструктура, дома, люди, в том числе и в Киеве", - отметил Ермак.

По его словам, альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины, и жестким действиям в отношении окружения и самого Путина нет. Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет.

Обстрел Киева 28 июля

Сегодня ночью, 28 июля, Россия запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В Киеве взрывы начали раздаваться еще вечером.

В результате обстрела в Дарницком районе столицы вылетели окна в многоэтажном жилом доме. В результате этого пострадали люди, в том числе ребенок. В ОГА сообщали о восьми раненых, мэр столицы Виталий Кличко говорил о пяти пострадавших.

Во время атаки "Шахедов" ударной волной были повреждены окна в многоэтажном жилом доме с 6-го по 11-й этажи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
Новости
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку