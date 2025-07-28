ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)

Понеділок 28 липня 2025 09:32
UA EN RU
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео) Фото: який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві (t.me/gunpKyiv)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 28 липня, атакували дронами-камікадзе Київ. Через ворожий обстріл у Дарницькому районі столиці пошкоджено багатоповерхівку, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ось так (російський диктатор Володимир – ред.) Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві", - зазначив Єрмак.

За його словами, альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого Путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде.

Обстріл Києва 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і ракети. У Києві вибухи почали лунати ще ввечері.

В результаті обстрілу у Дарницькому районі столиці вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомляли про вісьмох поранених, мер столиці Віталій Кличко говорив про п'ятьох постраждалих.

Під час атаки "Шахедів" ударною хвилею було пошкоджено вікна в багатоповерховому житловому будинку з 6-го по 11-й поверхи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України
Новини
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку