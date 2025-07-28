Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)

Росіяни сьогодні вночі, 28 липня, атакували дронами-камікадзе Київ. Через ворожий обстріл у Дарницькому районі столиці пошкоджено багатоповерхівку, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ось так (російський диктатор Володимир – ред.) Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві", - зазначив Єрмак. За його словами, альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого Путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде.