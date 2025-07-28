Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка в Києві після атаки (відео)
Росіяни сьогодні вночі, 28 липня, атакували дронами-камікадзе Київ. Через ворожий обстріл у Дарницькому районі столиці пошкоджено багатоповерхівку, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Ось так (російський диктатор Володимир – ред.) Путін відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл. Досі тривають повітряні атаки росіян, вже постраждала цивільна інфраструктура, будинки, люди, зокрема і в Києві", - зазначив Єрмак.
За його словами, альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України, і жорстким діям щодо оточення і самого Путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде.
Обстріл Києва 28 липня
Сьогодні вночі, 28 липня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і ракети. У Києві вибухи почали лунати ще ввечері.
В результаті обстрілу у Дарницькому районі столиці вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку. Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомляли про вісьмох поранених, мер столиці Віталій Кличко говорив про п'ятьох постраждалих.
Під час атаки "Шахедів" ударною хвилею було пошкоджено вікна в багатоповерховому житловому будинку з 6-го по 11-й поверхи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.