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КВУ заявила про збільшення порушень, пов'язаних з бюлетенями

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 11:52
КВУ заявила про збільшення порушень, пов'язаних з бюлетенями
Фото: Олексій Кошель (РБК-Україна)

Всього було зіпсовано 400 тис. бюлетенів

Кількість недійсних бюлетенів у другому турі виборів 2019 зросла у порівнянні з першим туром. Про це на брифінгу Комітету виборців України, де були оприлюднено "Висновки КВУ щодо дня голосування 21 квітня", розказав генеральний директор КВУ Олексій Кошель. 

Він зазначив, що йдеться про понад 400 тисяч голосів громадян.

"Низка громадян публічно псували виборчі бюлетені. У Миколаївські області двоє громадян розірвали бюлетені на виборчій дільниці. Протестне голосування проявлялось і в спосіб нанесення різних написів, які могли зіпсувати бюлетень. Загалом ми бачимо, що кількість недійсних бюлетенів зросла у порівнянні з першим туром. А це - понад 400 тисяч голосів громадян", - розкзав він.

Раніше у Центральній виборчій комісії заявляли, що під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов’язані з пошкодженням чи демонстрації бюлетеня.

РБК-Україна писало, що у КВУ заявили, що кількість порушень у другому турі виборів в Україні є меншою у порівнянні з першим туром.

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук раніше заявляла, що на результати виборів вже не вплинуть жодні порушення виборчого законодавства.

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