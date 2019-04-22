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КВУ заявил про зменшення порушень, порівняно з першим туром

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 11:32
КВУ заявил про зменшення порушень, порівняно з першим туром
Фото: Олексій Кошель (РБК-Україна)

Спостерігачі не зафіксували фактів підкупу виборців

Кількість порушень у другому турів виборів в Україні є меншою у порівнянні з першим туром виборів. Про це на  брифінгу Комітету виборців України, де були оприлюднено "Висновки КВУ щодо дня голосування 21 квітня", розказав генеральний директор КВУ Олексій Кошель. 

Діяльність Центральної виборчої комісії та Державного реєстру виборців КВУ вцілому позитивно оцінює.

"Кількість порушень є меншою у порівнянні з першим туром виборів. Спостерігачі не зафіксували фактів підкупу виборців. Нами у місті Запоріжжя був зафіксований факт підвезення виборців до дільниці. У день виборів не було серйозниз порушень", - розкзав він.

За його словами, майже половина зафіксованих порушень стосувалась затримки у відкритті виборчих дільниць. 

"Понад 50 відсотків фактів порушень - це факти пов'язані з проблемами роботи ДВК. Традиційною проблемою залишилась затримка з відкриттям виборчих дільниць. Також мали місце проблеми із пломбування скриньок для голосування. Низка фактів, коли виборцям надавали бюлетень без паспорта", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет виборців України не зафіксував серйозних порушень під час другого туру виборів президента України. 

Вчора в КВУ повідомляли про перешкоджання роботі спостерігачів та журналістів. Також в Черкаській області громадяни не знайшли себе у списках виборців, деяких громадян незаконно включали до списку виборців

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