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КИУ заявила об увеличении нарушений, связанных с бюллетенями

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 11:52
КИУ заявила об увеличении нарушений, связанных с бюллетенями
Фото: Алексей Кошель (РБК-Украина)

Всего было испорчено 400 тыс. бюллетеней

Количество недействительных бюллетеней во втором туре выборов 2019 выросло по сравнению с первым туром. Об этом на брифинге Комитета избирателей Украины, где были обнародованы "Выводы КИУ относительно дня голосования 21 апреля", рассказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

Он отметил, что речь идет о более 400 тысяч голосов граждан.

"Ряд граждан публично портили избирательные бюллетени. В Николаевские области двое граждан разорвали бюллетени на избирательном участке. Протестное голосование проявлялось и в способ нанесения различных надписей, которые могли испортить бюллетень. В целом мы видим, что количество недействительных бюллетеней выросло в сравнении с первым туром. А это - более 400 тысяч голосов граждан", - розкзав он.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявляли, что во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые с повреждением или демонстрации бюллетеня.

РБК-Украина писало, что в КИУ заявили, что количество нарушений во втором туре выборов в Украине меньше в сравнении с первым туром.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук ранее заявляла, что результаты выборов уже не повлияют никакие нарушения избирательного законодательства.

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