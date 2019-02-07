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У КВУ пояснили, як змінити місце голосування на виборах

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 13:34
У КВУ пояснили, як змінити місце голосування на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місце можна змінити не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування

У Комітеті виборців України (КВУ) повідомили, як тим, хто живе не за місцем реєстрації, змінити місце голосування на виборах президента України, які заплановані на 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КВУ. 

Як зазначається, для того, щоб змінити місце голосування треба прийти до відділу Держреєстру виборців, до якого належить обрана вами дільниця не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування.

У відділі Держреєстру треба написати заяву на зміну місця голосування, а також надати документ, що підтверджує потребу в зміні місця голосування (це може бути довідка з місця роботи або про оренду житла). При цьому необхідно мати із собою паспорт. Для внутрішньо-переміщених осіб додаткові довідки не треба - лише паспорт. 

Після цього у відділі Держреєстру видають дозвіл на зміну голосування. Перед 2 туром процедуру необхідно повторити. 

У КВУ пояснили, як змінити місце голосування на виборахРБК-Україна повідомляло, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розповіла, як будуть голосувати внутрішньо переміщені особи на виборах в 2019 році.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Голос Донбасса: чи можливі фальсифікації президентських виборів у прифронтових містах", у ході президентських виборів у березні 2019 року навряд чи буде організовано підвезення жителів окремих районів окупованого Донбасу.

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