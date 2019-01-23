У ЦВК розповіли, як будуть голосувати переселенці на виборах-2019

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач / РБК-Україна)

ЦВК буде піднімати питання про можливість ВПО голосувати за мажоритарних депутатів в округах, де вони проживають

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розповіла, як будуть голосувати внутрішньо переміщені особи на виборах в 2019 році. Про це глава відомства сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Сліпачук, ВПО мають можливість проголосувати за особливою процедурою.

"Вони мають повну можливість проголосувати за особливою процедурою, згідно з постановою №893. Люди, які подають заяви в найближчий орган ведення Державного реєстру виборців зараз, не чекаючи останнього дня, поки немає черг, витрачають на реєстрацію десять-п'ятнадцять хвилин", - зазначила глава ЦВК.

Також вона прокоментувала ідею створення віртуальних округів для захоплених територій, щоб громадяни, які звідти виїхали, могли обрати своїх мажоритарних депутатів.

"Законом така можливість виключається, тому що місце голосування по мажоритарних округах чітко прив'язане до місця реєстрації. Для того, щоб це змінити, потрібно змінити закон. Це пряма норма. Там, де є прогалина, комісія ще може своєю постановою дати якісь роз'яснення і його закрити. Але якщо це стосується прямої норми закону, як, наприклад, це було з воєнним станом, то комісія зробити нічого не може", - підкреслила Сліпачук.

Глава ЦВК зазначила, що комісія буде піднімати питання про можливість ВПО голосувати на місцевих виборах і за мажоритарних депутатів в округах, де вони проживають.

"Це дуже складне питання, він залежить, перш за все, від того, наскільки ці люди інтегруються у життя мажоритарного округу. Якщо так сталося і люди вже реально стають суб'єктами територіального об'єднання, села, району - вони 100% повинні мати можливість брати участь у формуванні влади... будемо сподіватися, що парламент зараз або між виборами розгляне це питання. Ми будемо його піднімати", - сказала Сліпачук.

Нагадаємо, раніше в МінТОТ розповіли, як жителі окупованих територій будуть голосувати на виборах. Зазначалося, що необхідно із заявою звернутися до відділення органів Держреєстру виборців і вказати адресу виборчої дільниці, де людина бажає проголосувати. При цьому подати заяву про тимчасову зміну місця голосування потрібно не пізніше, ніж за 5 днів до дати проведення виборів.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Голос Донбасса: чи можливі фальсифікації президентських виборів у прифронтових містах", у ході президентських виборів у березні 2019 року навряд чи буде організовано підвезення жителів окремих районів окупованого Донбасу.