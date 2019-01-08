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В "Опорі" сумніваються в масовому підвезенні жителів ОРДЛО на вибори

Новини » Політика    08.01.2019 - 10:46
В "Опорі" сумніваються в масовому підвезенні жителів ОРДЛО на вибори
Ілюстративне фото (УНІАН)

В "Опорі" назвали малоймовірним зловживання на виборах за рахунок переселенців

У ході президентських виборів в березні 2019 року навряд чи буде організовано підвезення жителів окремих районів окупованого Донбасу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голос Донбасу: чи можливі фальсифікації президентських виборів в прифронтових містах".

Як зазначив аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев, варіанти з масовим завезенням переселенців на дільниці, використання їх паспортів або організація приїзду жителів ОРДЛО в день виборів є малоймовірним.

"Треба буде один раз перевезти їх через лінію розмежування, щоб вони написали заяву про зміну місця голосування. Потім через кілька днів вони повинні будуть приїхати, щоб забрати відповідний документ, якщо орган ведення реєстру виборців не встигне видати його відразу. Потім третій раз - вже безпосередньо в день голосування. На другий тур вся процедура повторюється. Реально, для того, хто хоче сфальсифікувати вибори, набагато простіше і дешевше підкупити місцевих жителів", - зазначив Клюжев.

Нагадаємо, раніше в "Опорі" назвали ризики можливого зриву виборів на Донбасі. В організації впевнені, що на сьогодні створюються умови для маніпуляцій на майбутніх виборах.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що майже половина переселенців збирається голосувати на виборах-2019.

 

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