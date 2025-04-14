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Китайцы удивлены пленением в Украине: "Даже McDonald's привезли"

Понедельник 14 апреля 2025 21:46
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Китайцы удивлены пленением в Украине: "Даже McDonald's привезли" Фото: китаец, которого взяли в плен ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Китайские граждане, которых пленили в Донецкой области, не жалуются на условия пребывания в Украине. Ведь в плену их даже кормят бургерами из McDonald's.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом китайцы рассказали на пресс-конференции в Киеве.

Китайцы отметили, что в Украине их держат в безопасном месте и хорошо заботятся. Поэтому впечатления от плена у них хорошие.

"После того как мы попали в плен, нас перевезли в безопасное место. К нам относятся хорошо. Нам даже организовали McDonald's. И в целом к нам относятся хорошо. И хорошее впечатление", - рассказал один из пленных.

Пленные китайцы

Напомним, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ захватили пленных в Донецкой области.

Позже Зеленский уточнил, что в целом Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.

СБУ уже провела допрос пленных граждан Китая и узнала их имена.

Во время допросов пленные также рассказали, как и чем они воевали против Украины на стороне России и об отношении к ним в украинском плену.

Пресс-конференция пленных

Сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции в Киеве пленные рассказали, что не хотели участвовать в боях против Украины. Но россияне насильно отправили их на фронт.

Пленный китаец рассказал, что в КНР продолжается сильная пропаганда относительно успехов Российской Федерации на фронте в Украине. Это может побудить иностранцев к участию в войне.

Также один из пленных пожаловался, что чуть не погиб от химического оружия россиян, которые те используют на фронте.

Китайский солдат, который попал в плен ВСУ, также обратился к правительству КНР. Он хочет, чтобы Пекин помог его освободить.

В дополнение пленный предостерег своих соотечественников, которые хотят воевать за Россию. Он заявил, что Украина не такая слабая, как уверяют россияне.

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