Китайці здивовані полоном в Україні: "Навіть McDonald’s привезли"
Китайські громадяни, яких полонили у Донецькій області, не скаржаться на умови перебування в Україні. Адже у полоні їх навіть годують бургерами з McDonald’s.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це китайці розповіли на пресконференції у Києві.
Китайці зазначили, що в Україні їх тримають у безпечному місці і добре піклуються. Тому враження від полону у них хороші.
"Після того як ми потрапили в полон, нас перевезли в безпечне місце. До нас ставляться добре. Нам навіть організували McDonald’s. І загалом до нас ставляться добре. І гарне враження," - розповів один із полонених.
Полонені китайці
Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ захопили полонених у Донецькій області.
Пізніше Зеленський уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
СБУ вже провела допит полонених громадян Китаю і дізналася їхні імена.
Під час допитів полонені також розповіли, як і чим вони воювали проти України на боці Росії та про ставлення до них в українському полоні.
Пресконференція полонених
Сьогодні, 14 квітня, на пресконференції у Києві полонені розповіли, що не хотіли брати участь у боях проти України. Але росіяни насильно відправили їх на фронт.
Полонений китаєць розповів, що у КНР триває сильна пропаганда щодо успіхів Російської Федерації на фронті в Україні. Це може спонукати іноземців до участі у війні.
Також один із полонених поскаржився, що ледве не загинув від хімічної зброї росіян, які ті використовують на фронті.
Китайський солдат, який потрапив у полон ЗСУ, також звернувся до уряду КНР. Він хоче, щоб Пекін допоміг його звільнити.
На додачу полонений застеріг своїх співвітчизників, що хочуть воювати за Росію. Він заявив, що Україна не така слабка, як запевняють росіяни.
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