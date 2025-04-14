Китайці здивовані полоном в Україні: "Навіть McDonald’s привезли"

Китайські громадяни, яких полонили у Донецькій області, не скаржаться на умови перебування в Україні. Адже у полоні їх навіть годують бургерами з McDonald’s.

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це китайці розповіли на пресконференції у Києві.

Китайці зазначили, що в Україні їх тримають у безпечному місці і добре піклуються. Тому враження від полону у них хороші.

"Після того як ми потрапили в полон, нас перевезли в безпечне місце. До нас ставляться добре. Нам навіть організували McDonald’s. І загалом до нас ставляться добре. І гарне враження," - розповів один із полонених.

Полонені китайці

Нагадаємо, 8 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ захопили полонених у Донецькій області.

Пізніше Зеленський уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.

СБУ вже провела допит полонених громадян Китаю і дізналася їхні імена.

Під час допитів полонені також розповіли, як і чим вони воювали проти України на боці Росії та про ставлення до них в українському полоні.

Пресконференція полонених

Сьогодні, 14 квітня, на пресконференції у Києві полонені розповіли, що не хотіли брати участь у боях проти України. Але росіяни насильно відправили їх на фронт.

Полонений китаєць розповів, що у КНР триває сильна пропаганда щодо успіхів Російської Федерації на фронті в Україні. Це може спонукати іноземців до участі у війні.

Також один із полонених поскаржився, що ледве не загинув від хімічної зброї росіян, які ті використовують на фронті.