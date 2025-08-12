Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа

Главное:

Какова стратегия Китая в отношении России?

Как США и Евросоюз активизировали контакты с Китаем в контексте завершения российско-украинской войны?

Почему США и ЕС пока ограничиваются только заявлениями без реального давления?

Каковы шансы, что Европа и США перейдут от слов к действиям?

"Надеюсь, Китай сможет помочь нам остановить войну, в частности, между Россией и Украиной. Они имеют большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними", – такое заявление сделал Дональд Трамп еще 23 января, в первые дни своего президентства.

Эти слова были ожидаемыми. Украина давно пытается донести до партнеров тезис, что именно благодаря Китаю Россия до сих пор может продолжать войну. Как показывают заявления европейских и американских политиков, в Брюсселе и Вашингтоне понимают деструктивную роль Поднебесной, однако дальше появляются нюансы. Поэтому до реальных мер по ограничению китайской роли в войне доходит редко.

Тем не менее, в течение последних месяцев контакты между США и Китаем, а также Китая с Евросоюзом активизировались. А это дает хотя бы призрачную, но перспективу несколько изменить позицию Поднебесной.

Китайский тыл России

Официально Пекин заявляет о своей нейтральной позиции и выступает за "переговоры, прекращение огня и мир". Но как писало РБК-Украина, из КНР почти открыто поступает все необходимое россиянам для дальнейшего ведения войны. По данным Службы внешней разведки Украины, на начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов имели китайское происхождение.

В конце концов, Китай с выгодой для себя опосредованно финансирует российскую агрессию, покупая у Кремля нефть и газ. Москва предложила Пекину скидку – по данным минэкономразвития РФ, к 2027 году стоимость российского газа для Китая будет на 28% ниже по сравнению с ценами для Европы и Турции.

Сколько именно Россия получает прибыли от экспорта в Китай – неизвестно. Окончательная цена нефти является коммерческой тайной. Однако даже минимальный доход играет россиянам на руку, ведь позволяет поддерживать в рабочем состоянии скважины, а не проводить их дорогостоящую и сложную консервацию.

"Если бы такая герметизация российского нефтяного экспорта состоялась, то, конечно, для России возникла бы проблема – куда девать нефть. Во-вторых, проблема уменьшения поступления средств за проданную нефть. И в-третьих, проблема, что делать с добычей", – ранее говорил РБК-Украина президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Но есть и другие тенденции. К примеру, экспорт российского угля в Китай резко сократился, начиная с конца прошлого года. В сочетании с закрытием европейского рынка для РФ это уже привело к массовому прекращению работы шахт в угледобывающих регионах России и локальным экономическим кризисам. Как отмечает Moscow Times, под угрозой закрытия находится 51 из 179 угольных предприятий в России. Кроме того, Китай прекратил закупки озимой пшеницы и ячменя из РФ, что ощутимо бьет по российским аграриям.

Цели Китая в российско-украинской войне

Такая политика – когда Китай с одной стороны предоставляет РФ ограниченную помощь, а с другой, ее ослабляет – имеет четкую логику с точки зрения Пекина.

"Для Китая принципиальным вопросом является то, чтобы Россия оставалась в руках того режима, который есть (под властью Путина - ред.). Китаю не нужно, чтобы у него на границе в 3200 километров находился прозападный режим. Поэтому ему лучше всего вялотекущая война, когда Россия не проиграет и не выиграет", – сказал РБК-Украина дипломат, экс-посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

В случае если Россия проиграет войну, открывается сразу несколько возможных сценариев. Наиболее угрожающий для Китая – свержение путинского режима и приход к власти сил, которые настроены на восстановление отношений с Западом.

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото: Getty images)

В то же время победа России в войне сделает режим Путина еще более агрессивным и наглым. И не только в отношении Европы, но и относительно самого Китая. Несмотря на декларации и заверения в стратегическом партнерстве, между Китаем и Россией есть большое количество противоречий, в частности территориальных. Но по меньшей мере, Россия сможет "качать права" Китая по поставкам энергоресурсов.

Именно поэтому, например, пока речь не идет о прямых поставках китайского оружия в Россию. А оно могло бы значительно усилить агрессора. Поэтому пока Россия получает прямую военную помощь только от Северной Кореи и отчасти от Ирана.

Но главным в стратегических расчетах Китая остается контекст отношений с США. Министр иностранных дел КНР Ван И недавно заявил главному дипломату ЕС Каи Каллас, что Китай "не может смириться с проигрышем России в войне против Украины, поскольку это может позволить Соединенным Штатам сосредоточить все свое внимание на Китае". Хотя эти слова обнародовала гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на неназванные источники, есть все признаки, что такой слив был контролируемым, то есть Китай послал четкий сигнал всему миру.

США-Китай – непростой диалог

Между США и Китаем - двумя самыми мощными державами современного мира, уже давно продолжается конкуренция за влияние – от Юго-Восточной Азии до Африки и Латинской Америки. Лично у Трампа беспокойство вызывает серьезный дисбаланс в торговле с Китаем. И наконец, между двумя государствами продолжается борьба за технологическое лидерство в мире, в частности, в отношении искусственного интеллекта. Все эти факторы накладываются друг на друга.

"Китаю необходимо иметь дешевые энергоносители, потому что он находится в состоянии гонки со Штатами в отношении искусственного интеллекта. ИИ требует невероятной энергии. А для того, чтобы ее обеспечивать, нужно иметь эти источники. И Россия является идеальным поставщиком", – отметил изданию Сергей Корсунский.

В этом контексте для Китая также важен остров Тайвань, с очень специфическим международным статусом. Среди прочего, остров известен тем, что на нем размещены наиболее передовые предприятия по производству чипов. Формально Китай заявляет о стремлении "вернуть" Тайвань, но пока не делал реальных шагов в этом направлении. Впрочем, такая перспектива, по мнению Корсунского, вполне реальна. А это означает возможное привлечение США к обороне Тайваня с вероятностью втягивания в полноценную войну с Китаем.

Сейчас со стороны США заметны сигналы, которые должны уменьшить напряжение вокруг Тайваня. Так, 29 июля США разрешили американской компании NVIDIA поставлять в Китай передовые чипы для H20 для искусственного интеллекта.

"Это то, что Китаю не хватает. Он это может взять только на Тайване. И то, что США разрешили NVIDIA поставлять их в Китай, это определенный компромисс", –сказал Сергей Корсунский.

Параллельно продолжаются переговоры США и Китая по торговле. В 2024 году Китай экспортировал в США товаров на сумму примерно 439 млрд долл, при этом Штаты поставили в КНР товаров только на 144 млрд долл. Поэтому дефицит в торговле достиг 295 млрд что составляет примерно 1% ВВП США.

Цель Трампа в ходе переговоров – создать условия для постепенного уменьшения торгового дефицита и одновременно получить преференции для американских поставщиков в Китае. Встреча двух делегаций по этому поводу состоялась 28-29 июля в Стокгольме. Соглашения достичь не удалось, хотя обе стороны согласились продолжать диалог.

Если прогресса не будет, Трамп угрожает возобновить драконовские торговые тарифы на всю китайскую продукцию. Кроме того, в контексте Китая от США все чаще звучит идея введения вторичных тарифов. Фактически, это дополнительный "штраф" за покупку российских энергоресурсов, который будет добавлен к основному объему тарифов. Тем более на прошлой неделе уже возник соответствующий прецедент.

6 августа Трамп своим указом ввел дополнительный 25% торговый тариф на импорт товаров из Индии, которая покупала российскую нефть. Согласно указу, если будет установлено, что еще какая-то страна прямо или косвенно импортирует российскую нефть, на рассмотрение президента США попадет предложение о введении дополнительной 25%-й пошлины против этой страны.

В то же время Индия и Китай в этом контексте явно не равнозначны для США. Объем торговли между Штатами и Индией хотя и довольно значителен в абсолютных цифрах, но в масштабах всей американской экономики все же не настолько критичен. Пекин же является ключевым торговым партнером Вашингтона, поэтому даже 25%-ные тарифы ощутимо повлияют на стоимость китайских товаров для рядовых американцев, и на экономику США в целом. В некоторых сферах, вроде редкоземельных металлов, зависимость США от КНР вообще критическая. А это вещи, которые Трамп вынужден принимать во внимание.

Президент США уже ненадолго вводил торговые тарифы против Китая в мае этого года, но потом приостановил их на 90 дней. Этот срок истекает сегодня, 12 августа. Но буквально за считанные часы до дедлайна Трамп, как сообщает CNBC, отложил тарифы против КНР еще на три месяца.

Вместе с тем, для Китая ключевым остается состояние собственной экономики. В стране и так имеются структурные проблемы из-за нарастания кризиса на рынке недвижимости, роста долгов местных правительств и падения внутреннего потребления. А потенциальные убытки из-за новых тарифов США могут усугубить ситуацию.

Очевидно, финальное решение и по России, и по более широкой сделке с США Китай будет принимать с учетом комплекса всех этих факторов и после соответствующих шагов со стороны США, если они будут. 3 сентября для этого будет хороший повод – ожидается встреча Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Однако договоренность по России, если и станет частью соглашения Трампа-Си, не обязательно будет публичной, учитывая китайский менталитет.

"Китай не может публично согласиться на это давление. Эти заявления об энергетическом суверенитете, что они сами будут решать у кого и что покупать - они по-другому и не могли сказать. Им надо сохранять в этой ситуации лицо", –отметил Youtube-каналу РБК-Украина политолог Игорь Рейтерович.

Нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", соединяющий Россию и Китай (фото: Getty images)

Во властных кругах Украины рассматривают два сценария развития событий. Первый – Китай решит пока не идти на обострение с США и постепенно будет побуждать Россию к завершению войны. Второй – Китай выберет вариант эскалации с США, а в таком случае помощь России продолжится, а то и увеличится.

Но даже если непосредственной договоренности с Китаем достичь не удастся, у США есть возможности, чтобы ограничить доступ России к ряду товаров двойного назначения. Главное – политическая воля.

"Рынок полупроводников контролируют четыре американские компании (NVIDIA, Intel, AMD и Applied Materials - ред.). Минимальные шаги уже сделаны: параграфы в контрактах о запрете продажи в Россию, превентивные меры. Но компании пока не отвечают, если эти меры не срабатывают", – отметил в комментарии РБК-Украина советник по вопросам санкционной политики исследовательского института Киевской школы экономики Павел Шкуренко.

По его словам, нужна жесткая регуляция, а не рекомендации. В идеальном варианте – если компонент нашли в российском оружии, компания, например Intel или AMD должна платить штраф, что заставит ее саму контролировать, куда идет выпущенная продукция.

"Сейчас рынок только пытается избегать прямых поставок, но если компоненты попадают в Россию, это не считают проблемой производителей", – добавил Шкуренко.

Фактор Европы

В контексте давления на Китай США пытаются объединить усилия с Евросоюзом, который является вторым по величине рынком сбыта для китайской продукции. 21 июля министр финансов США Скот Бессент прямо призвал Европу присоединиться к вторичным торговым тарифам, которые США планируют ввести в отношении торговых партнеров России.

Шансы на это растут, тем более что за последние месяцы отношения Вашингтона и Брюсселя потеплели. 28 июля США и Евросоюз заключили новое торговое соглашение, согласно которому Штаты получают беспошлинный доступ для своих товаров на европейский рынок, тогда как продукция из Евросоюза будет обложена пошлиной в 15% на большинство товаров, экспортируемых в США.

Соглашение также предусматривает наращивание поставок американских энергоносителей в страны Евросоюза, что может обеспечить замену российских энергоресурсов. Кроме того, стороны договорились о расширении экспорта американского оружия и военной техники европейским союзникам. В Брюсселе не скрывают, что ряд уступок Трампу по экономике имеет целью сохранить военное присутствие США в Европе и помощь Украине.

Однако в отношении Китая позиция Евросоюза до сих пор половинчатая. К примеру, санкции против китайских компаний есть, но в малых объемах.

"Все решения по санкциям принимаются единогласно государствами-членами ЕС в Совете (Евросоюза, - ред.). Ряд китайских компаний уже подлежит усиленному экспортному контролю", – говорится в ответе Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.

В этот список можно добавить компании, которые, как оказалось, поддерживают военно-промышленный комплекс России или занимаются обходом санкций ЕС, говорится в ответе Еврокомиссии. Это означает, что ЕС запрещено экспортировать товары двойного использования, технологии и передовые технологические изделия этим компаниям, если не применяются очень конкретные исключения. В целом речь идет о 25 компаниях из Китая и Гонконга.

"Следует отметить, что это не означает, что мы возлагаем ответственность за их действия на юрисдикцию (третью страну), в которой они работают", – указали в Еврокомиссии.

Кроме того, в последнем санкционном пакете под ограничения попали два китайских банка – Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, говорится в заявлении Совета ЕС. По информации Евросоюза, они занимались криптовалютными операциями, которые подрывали эффективность санкций. По данным Politico, готовятся еще санкции против китайских компаний. Вместе с тем, детали европейских производителей до сих пор поступают в Россию через Китай и ряд других стран.

К тому же у Евросоюза пока нет позиции относительно возможного присоединения к вторичным тарифам, которыми США угрожают покупателям российских энергоресурсов. "Мы не будем спекулировать относительно каких-то мер, которые еще не приняты", – говорится в ответе Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.

Взвешивание позиций в ЕС

Как и в случае с США, Евросоюз тщательно взвешивает последствия давления на Китай, не только для Европы в целом, но и для отдельных стран-членов. Сейчас одним из наиболее проблемных остается вопрос торговых пошлин на электромобили из Китая, поставки которых подрывают позиции европейских автопроизводителей. В июне прошлого года ЕС ввел антидотационные пошлины на китайские электромобили в размере до 38%.

В свою очередь, Китай также имеет рычаги давления на Евросоюз, контролируя 90% всех поставок редкоземельных элементов. В апреле этого года Пекин ввел ограничения на экспорт этого сырья, что бьет по автомобилестроительной, аэрокосмической отраслях, и производителях микрочипов.

Попытки договориться пока были неудачными. На саммите ЕС-Китай 24 июля единственный документ, который удалось подписать, – заявление о борьбе с изменением климата. А сам саммит китайцы сократили до одного дня вместо запланированных двух. Не в последнюю очередь, из-за российского контекста.

Переговоры Китая и ЕС в Пекине (фото: Getty Images)

В ходе саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта призвали китайского лидера Си Цзиньпина оказать давление на Россию и не оказывать никакой материальной поддержки российскому военно-промышленному комплексу.

Си Цзиньпин ответил фон дер Ляйен и Коште, что вызовы, с которыми сталкивается Европа, исходят не от Китая и призвал ЕС "должным образом решать разногласия и трения".

"Есть надежда, что европейская сторона сохранит рынок открытым для торговли и инвестиций и воздержится от использования ограничительных экономических и торговых инструментов", – подчеркнул Си Цзиньпин.

По итогам переговоров европейский чиновник на условиях анонимности пояснил агентству AFP, что ЕС не требует от Китая разрыва связей с Россией, но призывает усилить контроль, чтобы ограничить материальную поддержку Москвы.

***

В сухом остатке, США и Евросоюз таки имеют рычаги давления на Китай. Однако до сих пор серьезно их не включали. Как в Вашингтоне, так и в Брюсселе воспринимают тему завершения российско-украинской войны лишь как один из элементов более широкого урегулирования своих отношений с КНР.

Все это автоматически означает отсутствие каких-либо решительных действий в отношении Китая, акцент будет делаться на дипломатию. Однако пока все поведение американских и европейских чиновников свидетельствует, что окончательные решения они будут принимать по результатам переговоров на Аляске. Но до сих пор непонятно, не является ли это просто очередным поводом отложить неприятные решения по Пекину.

