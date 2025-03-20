Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине

Китай вполне ожидаемо проявляет интерес к переговорам о завершении войны России против Украины. О том, возможен ли отказ Пекина от поддержки России, почему КНР заявляет о необходимости привлечения Европы к переговорам и что это все означает для Украины – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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Несмотря на большую активность на российско-украинском направлении, президент США Дональд Трамп регулярно повторяет, что главный соперник Америки – это Китай. И действительно, между Вашингтоном и Пекином много противоречий, начиная от разных взглядов на мироустройство, и заканчивая соперничеством за влияние в целом ряде стран Африки, Азии и даже Латинской Америки. Не случайно костяк внешнеполитической команды Трампа составили люди с более выразительно антикитайской, чем антироссийской позицией – Марко Рубио и Майк Уолц.

Для Украины самым главным является то, что Китай последовательно избегает прямой критики России (хотя и декларирует "уважение к суверенитету Украины"). Более того, за три с лишним года большой войны Китай стал, по сути, глубоким тылом страны-агрессора. Через территорию Поднебесной в РФ идут поставки многих товаров двойного назначения, через КНР активно обходятся различные санкции, россияне активно продают китайцам свои энергоносители и тому подобное.

Но с началом мирных переговоров при посредничестве Трампа, Китай фактически затаился. В то же время в Пекине сделали несколько знаковых заявлений – но уже в поддержку Европы.

Китай и мирные переговоры

"Мы считаем, что все заинтересованные стороны должны участвовать в мирном процессе. Эта война ведется на территории Европы. И поэтому Европа должна сыграть важную роль в мирном процессе", – такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

Важно то, в каком контексте прозвучали эти слова. Китайский политик их сказал в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс пытались найти общий язык по соглашению о полезных ископаемых. А спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров. Неудивительно, что среди комментаторов получило распространение мнение, что Китай становится на сторону Европы в мирном процессе.

К тому же заявление Ван И в Мюнхене – это не единственный сигнал такого рода.

11 марта пресс-секретарь МИД Мао Нин заявила, что "Китай готов работать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль для политического урегулирования украинского кризиса".

Несколько ранее китайский телеканал Phoenix TV впервые показал сюжет о боях на Харьковщине со стороны Вооруженных сил Украины. Это знаковое событие, ведь до этого в КНР снимали сюжеты о войне только с российской стороны.

Но что это означает на практике?

В случае заявления Ван И и других подобных жестов Китай стал на сторону Европы, чтобы оторвать ее от США, сказала РБК-Украина аналитик Института глобальных изменений Тони Блэра, китаевед Дарья Гоч.

"Расколотое НАТО очень важно для Китая. И это для них хорошая возможность использовать эту смену парадигмы в политикуме США", – отметила она.

Но в конце концов, китайская позиция будет определяться более широким контекстом, в котором война России против Украины является лишь одним из элементов. Куда важнее – отношения с новыми США в эпоху Трампа.

Китай и США

В Китае возвращение Трампа в Белый дом встретили без особого беспокойства. Однако в определенной степени президент США удивил Пекин, сказала изданию Дарья Гоч. Он с ходу поднял таможенные тарифы на импорт товаров из Китая с 10 до 20%. В Пекине ответили зеркально – увеличив на 10-15% свои тарифы на ряд американских сельскохозяйственных товаров. Еще один вопрос на слуху – принудительная продажа китайской компании TikTok в США.

В конце концов, постоянно возникает напряженность в отношении Тайваня. Китай считает его своей территорией. США формально не признают Тайвань как отдельное независимое государство, но всячески поддерживают, в том числе военно, ведь там размещены критически важные для США предприятия, производящие чипы. Впрочем пока открытый конфликт вокруг этого острова маловероятен

"Публично власти Китая говорят о том, что "это одна страна, мы один народ", и о примирении. Поэтому большинство на материковом Китае не верят в то, что может быть нападение на своих же соотечественников. Кроме того, для страны, которая позиционирует себя как защитника мирового порядка, нападение приведет к ухудшению ее имиджа", – сказала Гоч.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп, 2017 год (фото: Getty Images)

В конце концов, США удачно построили стратегию сдерживания Китая на тайваньском направлении. Эта доктрина Вашингтона называется "стратегическая двусмысленность". Она заключается в негласном понимании или ожидании: если Китай применит силу против Тайваня, то США, возможно, используют свой военный потенциал для защиты острова. Однако на практике такая формула оставляет много пространства для маневра.

Трамп и Си уже общались по телефону, ожидается и их личная встреча в более или менее обозримой перспективе. Однако инициативы со стороны Китая особо не заметно. "Пекин может верить, что он дает Трампу достаточно возможностей, чтобы тот сам себе навредил", – сказал РБК-Украина Дин Каралекас, эксперт по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающий на Тайване.

К примеру, в Европе уже звучат мысли о том, что США больше не являются надежным союзником и что они могут восстановить определенную стабильность, рассчитывая на сотрудничество с Китаем.

"Более того, несмотря на коррумпированность USAID, "перекрытие кранов" (этому агентству, - ред.) открыло целый ряд потенциальных возможностей для КНР, которая всегда была более чем рада оказывать помощь даже неприятным режимам в обмен на политические привязанности", – считает Каралекас.

В более длинной перспективе политика Трампа может сыграть даже в пользу Китая, и не только в Европе, но и ближе к его границам.

"Если говорить о более стратегическом измерении, то изоляционистская политика Трампа, наоборот, помогает Китаю. Они (китайцы - ред.) показывают: смотрите, Трамп сейчас бросает Европу, то почему он будет продолжать помогать Японии или Южной Корее, где также отменены программы USAID", – отметила изданию Дарья Гоч.

Российская карта в игре с США

С начала полномасштабного вторжения Россия для Китая была неким "чемоданом без ручки" – нести трудно и есть риск нарваться на западные санкции, но до определенной степени выгодно. Россия для Китая – важный источник ресурсов и некоторых технологий. Но куда важнее, что действия Кремля позволяют создавать проблемы для США. Поэтому китайские мирные инициативы отнюдь нельзя было назвать действительно нацеленными на достижение мира.

Следует напомнить, что Китай ранее выдвигал свои собственные инициативы по завершению войны России против Украины. Однако существовали обоснованные подозрения, что он таким образом подыгрывал Кремлю. В частности, накануне Саммита мира летом 2024 года Пекин выдвинул альтернативный украинскому "мирный план". Президент Украины даже заявлял, что Китай давит на ряд стран, чтобы те отказались приезжать на саммит.

"По мнению Пекина, лучшим результатом является сценарий холодной войны в Украине с неким "гибридным миром", который сохраняет постоянный потенциал перерасти в полномасштабное кинетическое действие в любое время -– я бы сказал, что-то вроде ситуации на Корейском полуострове", – сказал РБК-Украина Каралекас.

По его словам, если Россия одержит очевидную победу, это не пойдет на пользу Китаю. Такая победа может подтолкнуть Путина к более широкой европейской войне или даже к шагам против Китая на Дальнем Востоке. С другой стороны, китайское руководство не хочет, чтобы Путин проиграл, потому что это повлечет политический хаос в самой России, а также будет угрожать интересам Китая в Центральной Азии. Поэтому гибридное состояние "ни мира, ни войны" в Украине было бы идеальным для Пекина – это держит НАТО занятым и отвлекает его от расширения активности в Азии.

"Например, Си не был в восторге от импорта Россией пушечного мяса из Северной Кореи, потому что это связало то, что до сих пор было региональным конфликтом далеко от берегов Китая, к ситуации с Азиатско-Тихоокеанским компонентом, рискуя привлечь внимание НАТО к региону", – отметил изданию Каралекас.

По его мнению, Китай не должен играть никакой роли в текущем мирном процессе в Украине, потому что он даже близко не является честным посредником.

Оторвать Россию от Китая – миссия невозможна?

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью консервативному американскому изданию Breitbart News 25 февраля выразил обеспокоенность относительно растущей зависимости России от Китая. Он дал понять, что Вашингтон хочет не дать Москве стать "постоянным младшим партнером" Пекина. Этот маневр напоминает то, что США сделали в 70-х годах при президентстве Никсона, оторвав Китай от России.

Нынешние попытки оторвать уже Россию от Китая называют стратегией "обратного Никсона". Но есть несколько фундаментальных причин, почему это трудно реализовать, отметили опрошенные изданием эксперты.

Газопровод "Сила Сибири-2" из Росії в Китай (фото: gazprom.ru)

Во-первых, схожие мировоззрения обеих столиц. "Китай и Россия бок о бок, вместе с Ираном, противостоят возглавляемому Западом либеральному международному порядку. Россия под руководством Путина не больше заинтересована в том, чтобы стать ответственной международной заинтересованной стороной, чем Китай; скорее, оба они стремятся подорвать этот порядок в пользу чего-то, что им будет более по нраву, чего-то более ориентированного на Китай", – сказал РБК-Украина Каралекас.

По мнению эксперта, по иронии судьбы действия Трампа за последние несколько недель, возможно, нанесли больше вреда либеральному международному порядку, чем годы маневров самого Китая.

Во-вторых, экономики России и Китая слишком взаимосвязаны. Как отмечает Reuters, объем взаимной торговли обеих стран в 2024 году составил более 244 миллиардов долларов США. При этом Пекин имеет преимущество над Москвой. Доля Китая во внешней торговле России по состоянию на 2024 год, по оценкам, составляла около 33,8%. Для сравнения, доля России во внешней торговле Китая значительно меньше – всего 3,9%.

В-третьих, в Китае рассчитывают, что разворот России к США, даже если такой произойдет, не будет длительным, ведь Трамп пришел к власти всего на 4 года. После него к власти могут вернуться представители Демократической партии с совершенно другой позицией в отношении России и Китая. В то же время российские и китайские лидеры правят десятилетиями и могут себе позволить более долгосрочное и определенное планирование.

"Даже во времена значительных глобальных изменений китайско-российские отношения остаются стабильными. Любые попытки США вбить клин между нами абсолютно бесполезны", – заявила 27 февраля пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Но на менее официальном уровне у китайских комментаторов чувствуется определенная нервозность. Даже если план США, стратегически оторвать Россию от КНР, провалится, Кремль имеет некоторые возможности усложнить жизнь Пекину: начиная от обмена разведданными, и заканчивая предоставлением доступа к редкоземельным материалам, которые Россия уже предложила США.

25 февраля Китайский институт современных международных отношений, влиятельный аналитический центр, связанный с Министерством национальной безопасности Китая, опубликовал анализ, в котором критиковал недавнее сближение США и России. В документе предупреждается, что мирные переговоры без участия ключевых заинтересованных сторон, таких как Украина, ускорят глобальную нестабильность и ослабят международные организации. Это косвенная критика инициатив Трампа по прекращению войны РФ против Украины.

В этом контексте интересными представляются также оценки китайского искусственного интеллекта Deep Seek, который работает на данных от китайских СМИ, прошедших цензуру властей. Японское издание Jiji Press спросило его о долгосрочных перспективах китайско-российского сотрудничества.

Deep Seek признал потенциальные противоречия в таких регионах, как Центральная Азия, и предупредил, что будущие российские лидеры могут быть не такими единодушными с Китаем, как Путин сегодня. Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что даже в контролируемом китайском дискурсе существует признание того, что лояльность России не гарантирована.

Китайская игра в долгую и перспективы для Украины

"В Китае это все воспринимают как нечто слишком быстрое для китайской политической стратегии, которая там растянута на века", – сказала изданию Дарья Гоч. Оперативно отреагировать на действия США Пекин не склонен. В то же время его долгосрочная стратегия направлена на уменьшение рисков и диверсификацию контактов, даже в случае с Россией.

Одной составляющей этой стратегии является расширение группировки БРИКС. Сначала в этот клуб государств входили только 5 самых мощных экономик, не входящих в так называемый "коллективный Запад": Китай, Россия, Индия, Бразилия и Южная Африка. В 2024 году к ним присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Также остается китайская инициатива "Пояс и путь", в рамках которой Китай строит инфраструктуру во многих странах Глобального Юга и тем самым привязывает их к себе экономически.

С Европой ситуация более сложная. Экономическая заинтересованность с обеих сторон есть – Китай и Евросоюз друг для друга уже являются крупнейшими торговыми партнерами. Это сотрудничество будет дальше развиваться. К слову, в феврале по этому поводу состоялся знаковый визит министра иностранных дел Китая Ван И в Европу. Но там доказали, что тоже готовы жестко отстаивать свои интересы.

Министры иностранных дел Великобритании и Китая – Дэвид Ламми и Ван (фото: Getty Images)

Китайские компании, часто субсидируемые государством, заполоняют европейский рынок дешевыми товарами, в Европе с этим борются с помощью торговых тарифов. Это в свою очередь Китай считает протекционизмом, который противоречит принципам свободной торговли.

Это же касается и Украины. Сейчас Пекин является крупнейшим торговым партнером Киева. Еще в 2011 году Киев и Пекин заключили соглашение о стратегическом партнерстве, однако оно так и не было наполнено политическим содержанием и остается чисто экономическим. Хотя с украинской стороны непублично начали появляться намеки на желание усилить контакты, это более вероятно в контексте более широкого сотрудничества Европы с Китаем.

"Если усилятся эти экономические связи, то очень велика вероятность, что с прагматичным подходом Китая "экономика прежде всего" это возможно реализовать. Тем более, что Китай уже заявил, что готов участвовать в восстановлении Украины", – подытожила Гоч.

Однако в этом уравнении остается слишком много неизвестных. Главная интрига же заключается в том, окончательно ли США испортят отношения с Европой. Судя по динамике переговоров и постоянной смене настроений в команде Трампа, ответ на этот вопрос не знает никто.

При написании материала использовались заявления украинских, американских и китайских политиков, публикации Jiji Press, Reuters, Bloomberg, China Institute of Contemporary International Relations, комментарии Дарьи Гоч и Дина Каралекаса.