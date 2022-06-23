Китайські військові літаки увійшли до зони дії ППО Тайваню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню у Twitter.

За інформацією оборонного відомства, до складу 22 повітряних суден Китаю увійшли: два протичовнові літаки Y-8 ASW, п'ять китайських винищувачів-бомбардувальників JH-7, два реактивні бомбардувальники H-6, десять ударних винищувачів J-16, один транспортний літак Y-8 EW та два літаки далекого радіолокаційного виявлення KJ-500.

Наголошується, що китайські військові літаки наближалися до південно-західної частини острова. Тайванські солдати одразу направили туди сили повітряного патрулювання та розгорнули зенітно-ракетні комплекси у бік літаків КНР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайський лідер Сі Цзіньпін дозволив "невійськове" використання збройних сил. Ці дії викликають побоювання, що Пекін готується до вторгнення на острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції".

Також ми писали, що Китай спустив на воду свій третій авіаносець, "Фуцзянь", повністю спроектований та збудований усередині країни.

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